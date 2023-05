GAZDA KLUBA JE POKUŠAO DA ME POLJUBI: Ispovijest pjevačice koja se zamalo pobila - "Posle slao SMS da više neću pjevati"

Marina Tadić ispričala šta joj se desilo na jednom nastupu prije 16 godina

Izvor: Instagram / marinatadic_official

Pjevačica Marina Tadić, koja je napravila pauzu u karijeri kako bi se posvetila majčinstvu, najavila je povratak na scenu i tom prilikom se prisjetila neprijatnosti koju je doživjela nastupajući u jednom klubu,

Marina je priznala da joj se tokom godina "sve i svašta dešavalo", ali i kako je morala da se brani od gazde koji je na silu pokušao da je poljubi.

"Mnoga vrata sam zatvorila jer nikada nisam pristajala na takvu vrstu ucjene. Desilo mi se više puta da gazde klubova vrše pritisak da budete s njima, a onda vam blokiraju klubove koje drže. Muškarci su vrlo osvetoljubivi. Kada žele da se osvete, urade to bolje nego povrijeđena žena", rekla je pjevačica i nastavila:

"Prije 16 godina je gazda jednog kluba počeo da mi se udvara i pisao mi je pisma. U jednom trenutku pokušao je i da me poljubi na silu. Bila sam šokirana, gurnula sam ga, skočila i pitala ga da li želi da ga prebijem. Bila sam duplo manja od njega, ali spremna da se branim. Nisam razumjela kako se osmjelio na takav postupak jer mu nikada nisam dala povoda i uvijek sam na posao gledala profesionalno, bez ikakvog koketiranja".

Pjevačica otkriva i da je posledica odbijanja gazde bilo to da više ne pjeva u njegovim lokalima.

"Kada se završila svirka poslao mi je poruku da nikada više neću pjevati u njegovim lokalima, i naravno, nikada više nisam ni pjevala. Zatvorio mi je vrata iako je poslovna saradnja bila fantastična, ali njegov ego nije dozvolio da pređe preko odbijanja. To isto se dogodilo na nekoliko drugih mjesta nakon čega bi se potrudili da me izbrišu gdje god mogu. Meni je bio važan posao, a njima da se svete jer nisam pristala na njihovu zamisao da me iskoriste".