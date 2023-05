45 MINUTA POSLE OPERACIJE SAM HTELA DA UBIJEM SVE! Pevačica prošla PAKAO zbog problema koji lekari ne primete 7 GODINA

Pevačica Marina Tadić mesecima je bila u veštački izazvanom klimaksu zbog problema sa kojim se sureće nemali broj žena.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

"Probudite se i u tom trenutku volite ceo svet, posle petnaest minuta krenete da se znojite, posle četrdeset pet minuta biste nekog ubili. Onda vam je hladno, pa vam je vruće, onda krene neka nesnosna nervoza, pa se onda umirite, tako vam je narednih šest do devet meseci", podelila je svoje iskustvo u RTS Ordinaciji Marina Tadić.

Pevačica je operisana 2015. godine zbog endometrioze, ginekološkog problema sa kojim se sureće nemali broj žena. Bolne menstruacije, bolni intimni odnosi, problemi sa začećem, samo su neki od simptoma na koje se pacijentkinje koje imaju endometriozu najčešće žale. Svi ovi simptomi ne moraju da podrazumevaju endometriozu, zbog čega ginekolozi savetuju redovne preglede kao jedini način da se ovo stanje blagovremeno otkrije.

Marina Tadić je otkrila ovo stanje tokom redovnog ginekološkog pregleda, kada joj je rečeno da na jajniku ima promene koje upućuju na endometriozu.

"Bila sam kod ginekologa na pregledu u januaru, a u decembru kada sam došla, on je rekao da imam endometriozu. Moji ciklusi jesu bolni, ali nisam imala simptome endometrioze", navodi pevačica i pojašnjava da je oduvek imala bolne menstrulane cikluse i dodala da je tada od lekara saznala da se endometrioza brzo širi i da se može desiti da ode na pluća, pa čak i na mozak. Tada je odlučila da čuje mišljenje i drugih lekara.

"Potražila sam mišljenje još dva doktora. Jedan doktor je bio za injekcije, drugi je rekao da će se to smanjiti, a raslo je. Zato sam se odlučila za svog doktora i operisana sam 2015. godine. Verujem doktoru Nenadu Dimitrijeviću, kada mi je on rekao da to treba da uradimo, nisam imala nikakvu dilemu. Operacija je bila u totalnoj anesteziji, posle su mi ispričali kako izgleda operacija. Oni vas okreću i vi visite, baš je katastrofalno", bila je iskrena pevačica.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Posle operacije sledi uvođenje u veštački izazvan klimaks ili trudnoća.

"Posle toga vam lekari savetuju da zatrudnite. Mnoge devojke u tom trenutku nemaju partnera. Onda postoji druga faza lečenja koju sam ja imala, a to je uvođenje u veštački klimaks. Devet meseci primate injekcije, svaki mesec, isti dan i u isto vreme prima se injekcija koja sprečava cikluse. Devet meseci nisam imala ciklus, držali su me u veštačkom klimaksu da se ciste ne bi povratile. To je bila 2016. godina, a svoju ćerku sam rodila 2020. godine. Normalno sam zatrudnela, prirodnim putem i porodila sam se na carski rez", dodaje pevačica.

Marina je otkrila da je jedva podnosila samu sebe.

"Probudite se i u tom trenutku volite ceo svet, posle petnaest minuta krenete da se znojite, posle četrdeset pet minuta biste nekog ubili. Onda vam je hladno, pa vam je vruće, onda krene neka nesnosna nervoza, pa se onda umirite, tako vam je narednih šest do devet meseci", podelila je svoje iskustvo pevačica i dodala:

"Kao žena sam bila slomljena. U jednom trenutku sam se oprostila da neću imati decu i odlučila sam da se posvetim karijeri, ali sve se to sredi kad treba i kad dođe vreme. Nisam imala nikakvih problema da zatrudnim, kad sam poželela, tad sam i zatrudnela. Bolni ciklusi su prestali kada sam se porodila. Mesecima pre otkrivanja endometrioze nisam imala obilan ciklus, za ceo dan dve do tri kapi. Tek kad sam se porodila, shvatila sam kako izgleda ciklus kod drugih žena", otvoreno kaže Marina.

REČ GINEKOLOGA

Za RTS Ordinaciju govorila je ginekolog dr Biljana Živaljević i istakla da se još uvek ne zna uzrok ovog stanja.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

"Endometrioza je bolest današnjice i puno devojka ima endometriozu. Dolazi do situacije da endometrijum, odnosno sluznica materice, umesto da izađe sa menstrualnom krvlju van, nastani se bilo gde u organizmu. Najčešće je to jajnik, može da se javi i na mozgu, na plućima i na kičmenim pršljenovima, ali to su retke situacije", istakla je doktorka Živaljević i dodala:

"Ne zna se uzrok nastanka endometrioze, ali endomentriozu moramo da držimo pod kontrolom, zato što je endometrioza jedan od glavnih uzročnika steriliteta. Najčešće se otkriva slučajno, ali često pacijentkinje kažu da imaju bolne odnose i bolne menstruacije. Vrlo je karakteristično da se bolna menstruacija javlja pri kraju menstruacije, četvrtog, petog dana ciklusa", dodaje doktorka.

LEČENJE

Na koje načine se leči endometrioza i može li se izbeći veštačko uvođenje u klimaks?

"Može se izbeći veštačko uvođenje u klimaks, ali da bismo mogli da uključimo bilo šta od terapije, moramo da imamo histopatološku potvrdu dijagnoze koja se dobija postoperativno. Ako postoji manja endometriotična cista i tokom operacije se nije rasula, onda se može pribeći davanju kontraceptivnih pilula koje će držati jajnike u stanju mirovanja. Ukoliko ima manjih žarišta endometrioze, onda je bitno da se žena zaista uvede u veštački klimaks i tada se daju te injekcije koje je Marina pomenula, ali to je jako ozbiljan lek, žena tada ima potpune simptome menopauze", detaljno je pojasnila dr Živaljević.