Strateški projekat LIFEGATE (Linking International Facilities for Early Detection and Global Access to Treatment and Evaluation) odobren je za finansiranje kroz Interreg VI-A IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2021–2027.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Cilj projekta koji traje 36 mjeseci, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja (MZ), je jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova u oblasti ranog otkrivanja, dijagnostike i liječenja malignih i kardiovaskularnih bolesti, kroz unapređenje opreme, stručnog znanja i digitalnih rešenja, prenosi Dan.

"Evropska unija za zdravstveni sistem Crne Gore, kroz ovaj projekat, opredijelila je oko 2.6 miliona eura", naveli su iz MZ saopštenju.

Ministarstvo zdravlja, kako su pojasnili, je vodilo proces pregovaranja sa partnerima i programskim tijelima, definišući strateški okvir i ključne prioritete projekta u oblasti prevencije i ranog otkrivanja hroničnih bolesti.

"U okviru projekta, u Crnoj Gori će aktivnosti sprovoditi Klinički centar Crne Gore (KCCG) i Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), koji će kroz nabavku savremene opreme, razvoj softverskih rješenja i edukaciju kadra značajno unaprijediti svoje usluge – posebno u domenu prevencije i liječenja bolesti sa najvećim opterećenjem po zdravlje stanovništva. Ministarstvo zdravlja, kao pridruženi partner u projektu, ima ključnu ulogu u koordinaciji i praćenju realizacije aktivnosti, kao i u obezbjeđivanju institucionalne podrške partnerima iz zdravstvenog sistema", kazali su iz tog vladinog resora, piše Dan.