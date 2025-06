Kompanija postavila psa za direktora: Rasprava o ulozi zlatnog retrivera stigla do Jutarnjeg programa

Kako biste reagovali kada biste umjesto "Dobro jutro" dobili "av-av"?

Zamislite da vam prvi sastanak ujutru počinje veselim lavežom. Da vas umjesto koleginice Milice sa vrata dočeka pas koji maše repom kao da vas poznaje cio život. Kompanije širom svijeta sve češće odlučuju da im novi "direktor za sreću" bude upravo pas. I to ne bilo koji, već zlatni retriver.

Prisustovaće sastancima, dočekivaće klijente i biće ravnopravni član tima. Da li pretjerujemo i da li je psima mjesto među kolektivom, tema je koja se povela na internetu, a potom i u emisiji na Prvoj. Marija Stevanović, koja se bavi organizacijom mnogih događaja kada su kućni ljubimci u pitanju i Goran Šarenac ispred kinološkog društva Novi Beograd, otkrili su na koji način pas utiče na zaposlene.

"Ja imam zlatnu retriverku i jedan sam od organizatora Zlatne žurke. Prvo sam htjela da kažem da možda čak nije ni slučajno što su zlatni retriveri izabrani za ovu lijepu funkciju jer su oni stvarno jako blage naravi... Zaista su psi za poželjeti i stvarno je mnogo lijepo kada vas dočeka neko da maše repićem", rekla je Marija, dok je Goran istakao da je ova praksa postojala i u Beogradu.

"Ovo što su Indijici izmislili, taj startap pokušaj, mi smo to radili prije jedno 7-8 godina. Nismo ih zvali direktorima sreće, kao što oni to zovu. Mi smo petkom nekoliko puta u jednoj kompaniji u Beogradu, u Knez Mihailovoj ulici, dovodili naše dvije kuce i tada jednu macu. I to je važilo petkom, jer poslednji radni dan u nedelji, da se malo ljudi opuste. Tad je bila i kežual garderoba i atmosfera je bila fenomenalna. Tako smo skraćivali radno vrijeme, što bi se reklo", otkrio je Goran.

Zapošljavanje psa od strane Harvesting Robotics-a iz Indije, služi upravo za povećanje produktivnosti. Ovu vijest podijelio je na LinkedIn-u suosnivač kompanije Rahul Arepaka, navodeći da je retriver Denver zadužen za podizanje morala, širenje radosti i za uvođenje zvanične "pet frendli" politike u firmu.

"Da budem iskrena, ja volim ove direktore za dobro raspoloženje, apsolutno, jer kod mene je moja direktorka retriverka koja je stvarno uvijek dobro raspoložena i svi ljudi koji uđu kod nas u igranicu, prvo što zapaze, zapaze nju, njen repić i njeno, što ja kažem, milo lice. Njima je odmah potpuno sve drugačije. Inače, htjela sam da vam kažem da ima jedna kompanija ovde kod nas u kojoj se pas, to je pas vlasnika, nalazi u onom firminom portfoliju. Ima njegova sličica i stvarno piše 'direktor za dobro raspoloženje'", rekla je Marija.

