POSLE 10 GODINA SE VRAĆA NA SCENU! Bila u vezi s Lukasom, PREZGODNA "kraljica splavova", pričalo se da je PATILA I PILA

Danijela Vranić se vraća na muzičku scenu posle višegodišnje pauze, i to kao gošća na koncertima Ace Lukasa!

Danijela Vranić je već godinama odsutna s muzičke scene, na kojoj je bila među najpopularnijim pevačicama i po glasu i po stasu, ali uskoro se vraća pred publiku, i to kao gošća na koncertima Ace Lukasa. Ovo je najavio folkerov producent Saša Mirković na društvenim mrežama.

"Gost na koncertima Ace Lukasa u organizaciji moje malenkosti", naveo je, a u opisu objave stoji fotografija Danijele Vranić.

O pevačicinom razlogu povlačenja sa scene, kao i o privatnom životu, pisalo se puno puta i nagađalo zbog čega je nema u javosti. Godinama ne peva, pa se spekulisalo da je u ogromnim dugovima, da joj roditelji finansijski pomažu, kao i da se odala alkoholu. Očigledno je spremna za veliki povratak, a poznato je da je nekada harala scenom zahvaljujući brojnim hitovima, ali i tome što je važila za jednu od najzgodnijih pevačica.

Prošlo je tačno deset godina otkako se povukla sa scene, kada je bila u jeku popularnosti. Zvali su je "kraljica splavova", a bila je i u emotivnoj vezi s Acom Lukasom. Raskid joj je teško pao, pa se pričalo da se zbog toga odala alkoholu.

"Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala s policijom. Sve je to uticalo na nju da se povuče iz javnosti", ispričala je Danijelina prijateljica za Kurir pre nekoliko meseci, a Lukas je otvoreno pričao o onome što je uradio Danijeli.

A sigurno se dobro sećate njhovog dueta i velikog hita "Niko kao ti"...

"Pre trećeg braka sa Sonjom, koja je bila i ostala moja najveća ljubav, još dve žene zaslužuju da o njima nešto napišem. To su Ksenija Pajčin i Danijela Vranić, dve izuzetne žene. Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje", napisao je Lukas u svojoj knjizi "Ovo sam ja" i otkrio da je Sonja Vuksanović razlog njihovog raskida.

