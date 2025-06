Iz državne ŽPCG tvrde da su ukinuli promocije, ali i da vozna karta košta manje nego 2008. godine

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) je početkom juna donio novu putničku tarifu i ukinuo promotivnu cijenu karata, zbog čega je vozna karta na nekim dionicama sada duplo skuplja. Tako prevoz od Podgorice do Nikšića i obrnuto, umjesto ranijih euro i po treba platiti 3,2 eura, dok za vožnju iz Glavnog grada do Bijelog Polja treba izdvojiti 5,2 umjesto pređašnjih 3,5 eura, pri čemu je karta od Podgorice do Bara skuplja 50 centi, pišu Vijesti.

Iz ŽPCG su “Vijestima” zvanično kazali da “nije došlo do poskupljenja redovnih cijena prevoza, već samo do ukidanja promotivnih karata te da je karta suštinski manje košta nego 2008. godine”. Državna kompanija je ove promotivne cijene primjenjivala gotovo deset godina.

“Do 1. juna 2025. na snazi je bila Putnička tarifa koja je donešena još 2008. godine. Novom Putničkom tarifom redovne vozne cijene su niže u odnosu na 2008. godinu, s time da su ukinute promotivne cijene karata. Dakle, nije došlo do poskupljenja, već sniženja redovne vozne cijene”, naglasili su iz ŽPCG.

“Vijesti” su juče posjetile i peron podgoričke željezničke stanice i pitale putnike da li osjete poskupljenja, ali su kratko kazali da cijene karata ionako nisu bile visoke.

Po podacima koje je ŽPCG dostavio, trenutna cijena karte od Podgorice do Bara od 2,8 eura je i dalje 20 centi jeftinija nego ona iz 2008. godine, koja je koštala tri eura. Za 20 centi je sada, u odnosu na prije 17 godina kada je koštala 3,4 eura, povoljnija i cijena prevoza od Podgorice do Nikšića. Sadašnja karta od Glavnog grada do Bijelog Polja je jeftinija za 1,2 eura nego 2008. godine, kada je koštala 6,4 eura.

Na sajtu ŽPCG se ističe da se ove cijene mogu platiti kod konduktera, dok su one kupljene na putničkim blagajnama u Baru, Sutomoru, Podgorici, Nikšiću i Bijelom Polju, za euro skuplje.

Odbor direktora ŽPCG je na sjednici 8. maja usvojio i izmjene i dopune putničke tarife za unutrašnji saobraćaj, kojima su uveli pogodnosti za za najosjetljivije kategorije stanovništva. Konkretno, osobe oboljele od karcinoma, distrofije i srodnih bolesti, multipla skleroze i one na dijalizi, imaju pravo na besplatan prevoz, dok njihovi pratioci plaćaju pola cijene karte.

Osim toga, sada i đaci i studenti mogu uzeti godišnju pretplatnu kartu za neograničen broj putovanja od boravišnog mjesta do škole i nazad. Takva karta na liniji Podgorica - Bar i Podgorica - Nikšić, košta 30 eura, dok je za onu od Glavnog grada do Bijelog Polje potrebno izdvojiti 60 eura. Na snazi su i ranije povlastice, da se djeca do šest godina voze besplatno.