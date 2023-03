BURA REAKCIJA ZBOG IZJAVE SRPSKOG PJEVAČA! Zapalio mreže stavovima o ženama - "Ja sam tu da je VASPITAM ako treba!"

Dragomir Despić pokrenuo lavinu reakcija zbog izjave o ženama i obavezama oko dece i kuće.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Srpski reper i pjevač Dragomir Despić u nekoliko navrata našao se u žiži kmentarisanja zbog kontraverznih stavova koje je otvoreno iznosio u svojim intervjuima.

Najveću pažnju privukao je komentarisanjem žena i muško-ženskih odnosa, a sada je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što se na Tiktoku pojavio isječak iz jedne emisije u kojoj je gostovao u kojoj je govorio o porodičnim odnosima i raspodjeli obaveza. On je naveo kako su pranje sudova, kao i presvlačenje djeteta, ženska stvar.

Međutim, najveću pažnju i bijes korisnika, izazvao je dio gostovanja u kojem govori kako muškarac, ponekad mora da "vaspita i ženu i dijete".

"Ono, pranje sudova, presvlačenje djeteta, to sve žena radi, brate. Normalno, žensko je, je**m mu mater, ne mogu ja da čistim bebu i ta sr**a. Ja sam tu da je volim. Ne mogu. Ja sam tu da volim i da, bajo njoj priuštim sve što treba da ima i više od toga, ako treba. I da je vaspitaš ako treba, normalno", šokirao je.

Tada ga je prekinuo voditelj, pitajući da li misli na dijete ili na ženu: "Čekaj, čekaj, dijete ili ženu?", glasilo je pitnaje.

"I dijete i ženu, bajo", rekao je on, nakon čega je snimak sa tik toka završen, a komentari su brojni.

"Žene i čupaju obrve, to možeš", "No comment, a znao si da ga napraviš! Pi", "Tuga", "Današnji mamini sinovi", "On da vaspita", "Zatucanost" samo su bili neki od komentara u kojima su korisnici izrazili svoj bijes ovakvim stavom.