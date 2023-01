ZAHVALAN JOJ JE DO KRAJA ŽIVOTA: Dragana Mirković je jednom kolegi najviše pomogla na početku, danas je zvijezda!

Dragana Mirković je poznata po velikom srcu i uvek senađe kao podrška svojim kolegama, a jednom pjevaču posebno.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Pevač Željko Samardžić održao je uspješne koncerte za kraj 2022. godine i uvek rado ističe da je ponosan i na svoju porodicu i na svoju publiku, ali i na karijeru kakvu je ostvario. Pored toga, veliku zahvalnost duguje koleginici Dragani Mirković s kojom se našao u istoj emisiji.

Željko je svoje gostovanje u "Magazinu In" iskoristio da se zahvali Dragani Mirković na najvećoj podršci na početku karijere i poručio da joj to nikada neće zaboraviti.

"Ako neko zaslužuje to, onda je to Dragana. Ja to uvijek pominjem, kad sam počinjao devedesetih godina, kad sam se pojavio tek, imao sam veliku podršku od moje drage koleginice. Ta ljubav i poštovanje je ostalo do dana današnjeg", rekao je Željko u emisiji, a Dragana je dodala da je ljubav obostrana.

Nedavno je otkrio i kako je nastao jedan od njegovih najvećih hitova, pjesma "Grlica", koja se i danas rado sluša i pjeva. Pjesmu je napisala Marina Tucaković, a Željko je istakao da mu je čak nekada bilo i neprijatno da pjeva tu pesmu. Ipak, smatra da je poučna i da se kroz pesmu mladim djevojkama ne preporučuje da vode ljubav sa starijim muškarcima.

