NISAM MOGLA DA GA OTKAČIM OD SVOJE SUKNJE, SRAMOTA ME JE! Ivana Šašić urnisala bivšeg - PSIHO JE PSIHO, a ovo je SLAGAO!

Ivana Šašić više ne može i ne želi da sluša o Bojanu Simiću, svom bivšem mužu koji ju je prevario s 14 godina mlađom ženom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pevačica Ivana Šašić i dalje ne može da veruje u ono što njen bivši suprug Bojan Simić priča o njoj u rijalitiju. On je ušao u Zadrugu nakon što su se razveli zbog njegove prevare, a od tada ne prestaju da iznose prljav veš iz braka.

"Šta god da radi, ne želim više komentarisati. Već sam rekla da želim što duže da ostane i da narod vidi pravu sliku Bojana Simića, pošto je on maher u stvaranju lažne, dobre slike o sebi. Tako sam se i ja zeznula, pa kasnije - gledaj gde ćeš i kako ćeš se izvući. Najveći blam mi je što mi ljudi koji ga poznaju govore da je veliko razočaranje i da ih je sramota što ga poznaju. Sramota me je, kunem se. Svi mi govore da je karastrofa i da ih je sramota što ga poznaju. Meni je bitno da sam ja čistog obraza i mirne savesti izašla iz te priče", izjavila je Ivana Šašić, koja je zatražila razvod od Bojana kada je saznala da ju je prevario, a priznala je da su je prijatelji mnogo ranije upozoravali da on nije za nju.

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

"Doživljavala sam da mi prijatelji kažu: 'Nemoj više da ga dovodiš'. A on se trpao i nisam mogla da ga od moje suknje otkačim, za koju se držao. I od trpanja da ide sa mnom na tezge, gde su i muzičari i gosti gledali s negodovanjem, ali psiho je psiho, ne možeš objasniti da mu mesto nije tu. To što vas je slagao da je dva puta išao sa mnom na tezgu je takva laž... A ima svedoka koliko hoćete", poručila je Ivana.