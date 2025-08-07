Gubite kilograme bez napora: U kafi pronađen "sagorevač" visceralnih masti

Da li molekul iz kafe može da smanji rizik od nastanka dijabetesa i poboljša rad jetre?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Novo dansko istraživanje pokazalo je da molekul koji se nalazi u nefiltriranoj kafi može da utiče na smanjenje tjelesne težine i opasnih masti oko stomaka, čak i bez promjene načina ishrane. O tome piše portal Earth.

Reč je o supstanci kafestol - prirodnoj komponenti ulja iz kafe, koja se u većim količinama nalazi u espresu i turskoj kafi. Istraživači iz Steno Diabetes Center Aarhus testirali su je u obliku pročišćenih kapsula.

Rezultati istraživanja

Za 12 nedelja, učesnici su u prosjeku izgubili skoro 900 grama i smanjili visceralnu mast za 5 odsto - upravo onu "skrivenu" mast koja obavija unutrašnje organe i povezana je s dijabetesom i bolestima srca.

Kako je izgledao eksperiment?

U istraživanju je učestvovalo 40 odraslih osoba sa viškom kilograma. Bili su podijeljeni u dvije grupe. Jedna je uzimala po 6 mg kafestola dva puta dnevno, dok je druga dobijala placebo. Tokom 12 nedelja, učesnici nisu mijenjali način ishrane, ali su smjeli da piju samo jednu šolju nefiltrirane kafe dnevno (kako se efekti ne bi preklopili).

Istraživači su pomoću magnetne rezonance mjerili masne naslage u predjelu stomaka i pratili krvne parametre - nivo šećera, enzime jetre i krvni pritisak.

Postignuti rezultati

Smanjenje tjelesne mase: -2 odsto (u prosjeku -0,88 kg) u grupi koja je uzimala kafestol

Smanjenje visceralne masti: -5 odsto (oko 440 ml)

Poboljšanje funkcije jetre: nivo enzima GGT opao je za 15 odsto, što je pozitivan signal za prevenciju dijabetesa

Nije bilo značajnih promena u nivou glukoze, krvnom pritisku i količini potkožne masti.

Zašto je ovo važno?

Kafestol je već privukao pažnju u eksperimentima na životinjama, jer su rana istraživanja pokazala da može da poboljša lučenje insulina. Iako u ovom ispitivanju na ljudima nije zabilježena promjena u osjetljivosti na insulin, rezultati ukazuju da kafestol može da cilja duboke masne naslage bez uticaja na ostale parametre.

Naučnici pretpostavljaju da ova supstanca aktivira mitohondrije u masnim ćelijama i podstiče tijelo da troši rezerve masti, umjesto da ih skladišti. U prethodnim istraživanjima, visoke doze kafestola (10+ mg dnevno) povećavale su nivo lošeg holesterola. Međutim, u okviru ovog istraživanja (12 mg dnevno), takav efekat nije primijećen.

Ipak, osobama sa kardiovaskularnim rizikom savjetuje se da sačekaju veće studije pre nego što počnu da uzimaju suplemente s kafestolom.

Kafestol pokazuje potencijal u borbi protiv gojaznosti, posebno kada je riječ o opasnoj unutrašnjoj masti. Iako su i dalje ishrana i fizička aktivnost osnova zdravog života, kafa je još jedan korak bliže statusu "funkcionalnog napitka".