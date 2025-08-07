Brod, koji se smatra jednim od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova američke mornarice, privukao je pažnju javnosti nakon što su se fotografije pojavile na društvenim mrežama.

Fotografije američkog razarača "USS Michael Monsoor (DDG 1001)", snimljene prilikom nedavnog uplovljavanja u pomorsku bazu Jokosuka u Japanu, prikazuju tragove površinskog habanja, uključujući promjene boje trupa, tragove korozije i manja oštećenja kompozitnih materijala, piše "Defence Blog".

Brod, koji se smatra jednim od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova američke mornarice, privukao je pažnju javnosti nakon što su se fotografije pojavile na društvenim mrežama. U izjavi za medije, predstavnici američke mornarice navode da su uočeni tragovi posledica dugotrajne operativne upotrebe u zahtjevnim morskim i vremenskim uslovima, uključujući stalnu izloženost morskoj vodi, UV zračenju i zagađivačima iz mora.

Objašnjeno je da su tamne mrlje i tragovi rđe djelimično rezultat korišćenja metalnih užadi i sistema za privez broda, koji ostavljaju vidljive tragove prilikom vezivanja u lukama.

"Ovakvi površinski tragovi uobičajeni su kod velikih plovila koja su u neprekidnoj operativnoj upotrebi na moru. Oni ne utiču na borbenu spremnost niti na izvršavanje zadataka", izjavio je portparol američke mornarice.

"USS Michael Monsoor" je drugi od ukupno tri planirana razarača klase "Zumwalt", razvijen za izvođenje pomorskih operacija sa naglaskom na smanjenu radarsku uočljivost (stealth karakteristike), visoku automatizaciju i sposobnost djelovanja u višedimenzionalnom ratnom okruženju, navodi "Defence Blog".

