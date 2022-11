KRISTIJAN GOLUBOVIĆ USVOJIO DETE, PA MU GA ODUZELI?! Gostovao u emisiji i šokirao sve u studiju - "Mnogo sam human"

Kristijan Golubović kaže da mu je krivo što ga narod zna samo po tome što je bio u zatvoru, ali o njegovim humanim delima se "ne priča uopšte"

Izvor: MONDO/U.Arsić

Kristijan Golubović, koji je pre dva meseca izbačen iz rijalitija Zadruga, a potom priveden zbog nasilja, gostovao je u jednoj emisiji gde je tvrdio da "nije samo momak na lošem glasu", već i veliki humanista, ali da ljudi nisu upućeni u njegova "velika dela".

"Svi kreću sa tim da mi govore 'ti si kriminalac', i da me pitaju šta si radio tada i tada. Ja mislim da treba da se vatamo, ono što se kaže, od kostura, pa do ovog doba kao ličnosti, a ne samo ono što sam uradio i zašto sam odslužio svoju kaznu", rekao je Kristijan na Hepiju i nastavio: Mnogo puta sam se u životu dokazivao na boljim poljima, a niko to nije uvrednio".

"Spasao sam ženu iz požara, spasao sam dete i ženu iz jezera, spasao sam im život. Stotinu životinja sam udomio, nahranio i izlečio. Čak jednom orilikom sam i usvojio dete na neko vreme, pa je oduzeto to dete. Znači, sve što sam u životu uradio lepo, humano i dobro, jako mali akcenat se davao na to. Kad je neki lapsus i istaknem se svojim nezrelim glupostima ili greškama, ljudi se za to hvataju i nakon 30 godina. Karakterišu me kao kriminalca".

Golubović nije otkrio detalje oko usvajanja deteta, ali jeste napomenuo da se nada povratku u Zadrugu iz koje je diskvalifikovan zbog nasilja, ali zbog kojeg neće morati da plati kaznu 50.000 evra.

Golubović iz prvog braka ima sina Lazara, sa bivšom suprugom Ivanom ćerku Veru, a trenutno čeka treće dete sa verenicom Kristinom Spalević s kojom je otpočeo romansu u rijalitiju Zadruga.