LUKAS PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Zbog izjave da će da ga "išutira u du*e" otišao u policiju!

Aca Lukas podneo je prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog niza izjava u jednom nedeljnom listu

Izvor: Pink screenshot/Kurir televizija/screenshot

Kristijan Golubović, koji je nedavno diskvalifikovan iz rijalitija Zadruga zbog nasilja, zamerio se nekolicini pevača nakon izlaska iz rijalitija. Jedna od njih je Goca Tržan, za koju je rekao da je imao odnose sa njom, a drugi Aca Lukas. Nakon što je Kristijan izjavio da je "Lukas kao kisela voda na tikovima", usledeo je intervju u kojem je odgovorio sve na sve komentare koje je pevač tokom godina uputio na njegov račun.

U intervjuu jednom nedeljnom listu, Kristijan je, između ostalog, rekao da će "naći Lukasa, nalupati mu čvrge, izvući uši i išutirati u du*e", zbog čega je reagovala produkcija koja se bavi Lukasovom karijerom i uputila saopštenje u kojem traži "hitnu reakciju nadležnih organa". Lukas se kratko oglasio i rekao: "Podnete su krivične prijave, ne bih više komentarisao".

Golubović je dobio krivičnu prijavu zbog sledeće izjave: "Ako će jedna narkomančina od 50 godina staža i alkoholičar da me tumači, imam soluciju da ga nađem. Mogu i da mu nalupam čvrge, izvučem uši i išutiram u dupe. On se prvi nakačio na mene kada je napisao neku "trla baba lan" knjigu, a mene su pitali što ja ne izdam autobiografiju. Lukasa je zasvrbela pi*ka, pa me proziva da sam krimos na baterije", rekao je Golubović za Svet i dodao da bi Aca promenio mišljenje o njemu kada bi ga ovaj provukao kroz šake:

"Kad bih ga ja našao, napravio bi hit 'Kristijan, najveći kriminalac na svetu', ali pošto me ne zanimaju narkomani, hepatitičari i ološi raspali, ja sam samo prokomentarisao to što jesam. Kad me prvi tumači, ja opalim malo žešće. Smatram ga običnim narkomanom. To što peva, svaka čast, sve ostalo nedajbože. Kad me pitaju šta mislim o Lukasu, kažem im da ga gledaju 20 minuta i dobiće sve odgovore. Samo za muziku mu skidam kapu, za sve ostalo je nula".