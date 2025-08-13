Zbunjeno je gledao kako ga prati lane, a onda se srušilo pred njim: Razlog je urnebesan i internet topi od miline

Jedan čovek podelio je interesantan video na Instagramu, gde je jedno lane glavna zvezda, a sve jer je od njega tražilo posebnu stvar

Jedan momak u trenutku je pomislio da se nalazi u bajci kada se okrenuo i video da ga prati lane. Iako je isprva ubrzao korak vodeći se onim da ne treba obraćati pažnju na divlje životinje, lane je bilo uporno i praktično je trčalo za njim.

A onda je usledio momenat koji ga je potpuno zbunio. Kada se okrenuo, i konačno stao, mladunče se praktično bacilo na zemlju čekajući, ni manje ni više, nego da ga pomazi.

Prišao mu je i pomazio ga, a neobičan snimak preko noći je postao viralan

Ipak, usledilo je i upozorenje zaštitnika divljači. Iako se može učiniti "slatko" ovakvo ponašanje, istina je da osećanja divljih životinja prema čoveku zavise isključivo od iskustva. U divljini, većina jelena je oprezna i drži se na distanci – u njihovim instinktima čovek je potencijalni predator.

Međutim, oni koji žive blizu naselja, parkova ili mesta gde ih ljudi redovno hrane, mogu postati znatno opušteniji. Tada se ponekad čak i približe u potrazi za hranom. To nije znak naklonosti, već naučena asocijacija da ljudi donose lake obroke i donekle pružaju zaštitu od prirodnih neprijatelja.

Ipak, čak i kada deluju pitomo, jelen ostaje na oprezu – spreman da se u deliću sekunde povuče u šumu ako oseti da nešto nije u redu.

Komentari na video nisu izostali:

"Veštine preživljavanja: 0, Slatkoća: 100", "Srce mi se topi", "Ali njegova mama koja je u fazonu - šta bre to radiš sa mojom bebom", "Prvo je bio radoznao, a onda se setio maminih pravila da uvek ostaneš skriven i zato se bacio na zemlju", pisali su pojedinci, dok su drugi dodali da ovakvo ponašanje znači da ih ne treba dirati, i da to što se lane "bacilo" na zemlju je način "odbrane".