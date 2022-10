POMIRILI SE, GLEDAJU DA IH NE VIDE ZAJEDNO: Komšije Marka Bulata razvezale jezik - "Kako ona da bije njega od 2 metra?"

Komšije Marka i Marije Bulat tvrde da se par pomirio nakon prijava za nasilje u porodici i zabrane prilaska

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/marija_bulat

Pevač Marko Bulat i njegova supruga, učesnica druge sezone rijaliti programa "Zadruga", Marija Bulat nedavno su se našli u epicentru skandala, kada je muzičar prijavio suprugu za fizičko nasilje policiji. On se nakon što je posle drame iselio iz stana, a po isteku 48 sati zabrane Mariji da mu prilaz, vratio se u porodično gnezdo. Njihove komšije su otkrile da se par pomirio.

"Nismo ih viđali u jeku skandala, osim kada se on iselio, a posle vratio. Tek juče su izašli iz stana i to odvojeno, gledali su da ih niko ne vidi zajedno. Niko ne zna šta se dešava u njihova četiri zida, ali jedno je sigurno - pomirili su se", rekao je komšija. U obližnjoj prodavnici u kojoj su Marko i Marija česti kupci, imali su lepe reči za njih, ali su istakli da nakon skandala nisu dolazili.

"Što se tiče Marka i Marije uglavnom dolaze, veoma su dobri i ljubazni i kupuju kod nas, ali u poslednje vreme, od kad je izbila ova afera, nisu bili uopšte", otkrila je radnica. Komšija iz zgrade u kojoj živi porodica Bulat ističe da je njihovu ćerku viđao kako šeta psa, ali da Mariju ne viđa toliko zbog njene bolesti.

"Ona je malo bolesnija, ima raznorazne probleme, pa ne izlazi baš toliko često. Ne znam ništa o tome za drogu što je stalno optužuju, ali nešto mi je ona sitna da ima snagu za to. Poprilično je mršava dok on čovek ima skoro dva metra i izgleda lepo", kaže jedan komšija, a drugi dodaje: "Vrlo su ljubazni, uvek se jave. Deca se takođe uvek jave, mnogo su fina. Propratio sam u medijima šta se sve pisalo, ali tih dana sam bio na putu pa ih nisam viđao. Marko je i visok i krupan, pa se i ističe možda više, ali to za drogu nešto ne verujem da je istina".

Radnik u obližnjoj piljari otkriva da Marija u stanu u kom se desio obračun, živi od malena sa majkom, ali da je ona krenula nekim drugim putem.

"Mariju znam kad je bila mala, ovde smo moja prijateljica i ja držali teretanu za žene, dolazila je, bila je slatka i mala. Ovde je odrasla, tu je njena mama i sada sa njom živi, ona je advokatica. Bila je simpatična, krenula je drugim putem u veseli svet. Ima i salon lepote koliko ja znam, tu su i zapalili i obili, bile su neke afere, to je ona otvorila. Priča se po kraju sve o tome za drogu, za njihove nesuglasice. Eto znam samo iz tračeva i novina tako da ne mogu da tvrdim dok ne vidim. Ona se, u neku ruku, čudno ponaša, kao da ima neki svoj svet. Deluje nekada odsutno kada prođe ulicom. Uglavnom izađe i šeta psa, a cigareta je obavezna", ističe on i dodaje da se veoma promenila u poslednje vreme:

"Bila je zgodna lepa devojčica i sada je ostala simpatična u licu, ali telo nije više tako zategnuto. Kada dolazila kao srednjoškolac na aerobik, svi su se za njom okretali. Bilo mi je čudno sada kada sam čitao da je ona njega tukla, ipak on ima dva metra. Al ko zna šta se tu dogodilo. Bilo je očekivano pomirenje, jer oni to tako očigledno često".