TO ŠTO TRAŽITE DA VAM PERE I DA VAS PEGLA, TO NIJE LJUBAV: Dovela Marka Bulata u Jutarnji, pa se raspravljala s njim!

Jovana Jeremić se nakon gostovanja pjevača Marka Bulata u Jutarnjem programu, oglasila na Instagramu gdje je rekla šta misli o njegovoj izjavi "da i dalje voli ženu"

Izvor: Instagram / jovanajeremic

Danima unazad pažnju domaće javnosti drži skandalozna, obostrana prijava za nasilje koje se odigralo u domu pjevača Marka Bulata. Pjevač je jutros, gostujući u Jutarnjem programu Pink televizije kod voditeljke Jovane Jeremić, otkrio detalje incidenta i potvrdi da je podnio prijavu za nasilje, što je učinila i ona.

"Nije mi nanjela teške tijelesne povrede. Nije me udarila bejzbol palicom, samo me je tu grebala, davila, tu, meko tkivo. U Urgentni centar sam išao da bih dobio papir od hirurga o povredama, moraš da prođeš proceduru, da ti snimaju grudni koš i ultrazvuk da bi dobio taj papir. Nije istina da je došlo do svađe, da sam zatekao ženu kako konzumira kokain. To nije istina", rekao je i otkrio zašto je došlo do svađe.

"Došlo je zato što nisam u određenom trenutku legao pored nje, da je uspavam u tim bolovima i toj muci koju ima. Oko toga je krenulo. Bio sam tu, ali nisam uspio da je smirim, da je utješim, da joj kažem da će sve biti dobro, jer je tog dana saznala da ima još jedno oboljenje, oboljenje krvnih sudova... Organizam joj je kao da ima 70 godina", izjavio je Marko Bulat i dodao "Ja možda ne znam da li sam morao da prijavim povrede, zato što je neko iz te muke uradio nešto za šta se možda sjutra pokajao, a ja sam u afektu to prijavio... Ali, kada vidim da moja žena kaže da je ona meni poslužila kao surogat majka, da ona meni rodi djecu... Ne bih da komentarišem te izjave!", izjavio je pjevač i dodao da suprugu nije ostavio, ali i potvrdio da je prijavio nasilje u proodici.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka ga je nakon svega pitala da li i dalje voli suprugu, na šta je pjevač rekao "da, ona je majka moje djece".

"To nema veze s ljubavlju", rekla je Jovana, da bi joj Bulat rekao "da, ima". Potom je djelić emisije, upravo taj u kojem pita pjevača da li je voli, objavila na Instagramu i dodala:

"To što je rodila djete, ne znači da je žena života! To što tražite da vam čisti, pere, pegla, pa to poštujete, nije ljubav. Prijatelj se poštuje, a supruga se voli. Sve drugo su lažni brakovi".

Izvor: Instagram / jovanajeremic