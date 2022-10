ZGAZILA BIH GA SAM BILA TAMO! Marija Kulić van sebe zbog Ivana i njegove devojke - Ko si ti, MAJMUNKO jedna leskovačka?!

Marija Kulić do ulaska u Zadrugu prati šta se dešava između njene ćerke Miljane i Ivana Marinkovića, a nova situacija ju je razbesnela.

Marija Kulić se oglasila nakon što je sinoć pratila emisiju "Pretres nedelje" u kojoj se njena ćerka Miljana Kulić raspravljala sa Ivanom Marinkovićem oko sina Željka. Zna se da otac sa sinom nema nikakav kontakt, kao i da se Marija sprema za ulazak u Zadrugu, gde će se suočiti sa nesuđenim zetom i "postaviti ga na svoje mesto".

"Ja sam se živa pojela! Krivo mi je što nisam sinoć bila tamo, ja mislim da bih ga zgazila! Da sam bila u Beogradu, rekla bih Velikom šefu: 'Pustite me samo na pola sata', svašta bih mu rekla! Jedva čekam da ga postavim na mesto, neće moći više da šušne! Više uopšte nisam razumna žena kada je on u pitanju, to se on prevario. Kad hoću, ja sam dobra, kada ne - veći monstrum od mene ne može da bude", besna je Marija, koju je izvelo iz takta to što Ivan opravdava javna istupanja svoje verenice Jelene koja je, između ostalog, Kulićima zapretila da će im zajedno sa Ivanom oduzeti Željka.

"Kada je čuo da se ova njegova smrdla, šugla oglašava, rekao je: 'Verovatno postoji nešto, jak razlog što se oglašava'. Ko si ti, majmunko jedna leskovačka, da ti pričaš, odakle ti pamet, debilu ženski, da izgovoriš tako nešto?! Da mene potresaju bolesnu i mog muža, ljude koji imaju karcinome i Miljana, koja je rovita, da čita takve stvari, da će neko da joj oduzima dete?! Pi*ka li im materina smrdljiva ona odvratna... Jao, da sam bila tamo... Sveti Petar da dođe i da kaže: 'Daj dete', mozak bih mu prolila ispred kapije! Da nikom ne padne na pamet, to bi bio kraj! Svi ćemo da poginemo za to dete!", poručila je i istakla da Ivanu neće dozvoliti da se zbliži sa sinom.

"Ne može. Mogao je do sada, ne može sada da se zbližava. Da sam osetila, primetila da istinski ima želju za tim, opet ne bih verovala, jer je imao četiri godine do rijalitija, mogao je kad je hteo! Nije morao da razgovara sa Miljanom, imao je moj telefon, kao i Sinišin, rekli smo mu: 'Ako budeš želeo nekada da vidiš dete, da dođeš, pozovi mene, pa ćeš doći'. Ne, nikada nije imao želju, nemoj da skuplja poene sada i pravi žrtvu od sebe. Od toga nema ništa, neće viđati dete. Koliko je on sa ovom, četiri godine?! Pa neka prave decu, a ne da traže tuđu decu! Bog možda i neće da mu da, kad ti ostaviš jedno, pa drugo, pa te deca ne zanimaju... Šta će ti treće?", rekla je i dodala da smatra da je Ivan neodgovoran otac, kako prema Željku, tako i prema ćerki koju ima iz braka sa Gocom Tržan.

"Željku ništa ne fali, nije ni prvi ni poslednji koji odrasta bez oca. Neću niko da ga žali. Ja sam živela bez oca, jeste greota, ali kad se već takve stvari dese... On će sutra da poraste, postoji klip gde Ivan kaže: 'Ja nemam osećaj za to dete'. Kako će to da utiče psihički na njega?! Dete kad bude u pubertetu, čuće to... I ti ne razmišljaš o tome?! Pričaš pred milionima ljudi, a ćerka ti u pubertetu, gde si je*ao majku njenu... Da dete sluša gde i šta njena majka radi?! Pa, taj čovek nema mozga, čovek bez mozga, bre! Ti pričaš gde si njenu majku prvi put, da ona i njene drugarice slušaju?! Užas!"

"Iznenadili su me pozitivno, ali nema potrebe na silu da teraju čoveka nešto da radi. Oni pričaju realno, kako bi trebalo da bude, ali ja nisam za to, s obzirom na to da znam kakav je, odlično ga poznajem. Znam na šta je sve spreman, težak je folirant i patetičar. Videćete, doći će vreme da i on plače, ali to kod mene ne pali", poručila je Marija Kulić.