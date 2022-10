REKAO SAM GOCI DA JE NARKOMANKA, MOŽEMO NA SUD! Kristijan potkačio i Lukasa: Kisela voda s tikovima, LETIO bi sa splava!

Kristijan Golubović žestoko je opleo po pjevačici Goci Tržan i njenom kolegi Aci Lukasu.

Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz Zadruge nakon što je pretukao Uroša Ćertića, nakon izlaska iz rijalitija odveden je u policijsku stanicu gdje je dao izjavu, a zatim je pušten kući. Tokom boravka u rijalitiju on je ušao i u verbalni sukob s bivšim mužem Goce Tržan, Ivanom Marinkovićem, a tom prilikom je rekao da je navodno bio intiman s pevačicom i nazvao ju je "narkomankom".

Nakon što je otkrio javnosti nepoznate detalje odnosa sa Miloradom Ulemekom Legijom, kao i šta mu je rekao pred hapšenje, Golubović je još jednom opleo po Goci Tržan. On tvrdi da je spavao sa 90 posto žena na estradi, kao i da se ne plaši ako ga pjevačica bude tužila.

"Goca Tržan misli da je vokalčina koja pjeva bolje od Ališe Kiz, uhvatila se za mene bez potrebe. Ljutila se zbog moje izjave da je narkomanka, a u to vrijeme kad je počinjala nema ko se nije drogirao. Spavao sam sa 90 odsto žena sa estrade, sve znam. Možemo slobodno na sud. Imam dokaze za sve. Trebalo je mene da pozove da razjasnimo sve. Ovako hoće da tuži, ali to me ne zanima. To je kao da ja tužim Trampa što mi je parkirao ispred kuće auto. Toliko je taj slučaj bitan. Čačkaju mečku u pi*ku, pa naravno da će nešto da nađe", rekao je Golubović, a zatim potkačio i Acu Lukasa:

"Aca Lukas, kako ga zovu, kisela voda sa tikovima. Ja za njega ne moram da kažem da je narkoman kad se to vidi. On priča da sam ja nabjeđeni krimos, pa ispred mene u ono vrijeme da tako nešto kaže, letio bi sa splava. Otvarala bi mu se glava na 10 mjesta".

Kristijan Golubović koji je ispričao da planira da sagradi kuću i penthaous u "posebnoj" zgradi naveo je da izvjesni čovjek želi da uložo u njega milione.

"Ćaskam s prijateljima non-stop, ja sam tražen čovjek u svim krugovima, to seljaci ne razumiju. Danas sam pričao s čovjekom koji hoće u mene da uloži milione, da napravimo brend i da u Njemačkoj prodajemo zeleni čaj. Mrze me jer sam uspešan, pa zato pričaju da nemam hljeba da jedem", istakao je Kristijan Golubović koji očekuje dijete s vjerenicom Kristinom Spalević.