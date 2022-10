"DNEVNO ZARADIM 500 €, STANARINA ME KOŠTA 1.700" - Kristijan gradi kuću na Vračaru i zida penthaus u posebnoj zgradi!

Kristijan Golubović zida kuću na Vračaru, ali i penthaus i to u kako kaže "posebnoj" zgradi.

Kristijan Golubović koji je iz Zadruge diskvalifikovan zbog fizičkog napada na kaskadera Uroša Ćertića, otkrio je da planira da zida kuću u kojoj će živjeti s budućom suprugom Kristinom, njihovim djetetom koje bi trebalo da se rodi oko Nove godine, kao i njegovim sinom Lazarem. Bivši zadrugar posjeduje dva placa. a ima opciju da jedan prepusti investitoima, što je, kako kaže, najbolje rješenje.

"Imam dva placa. Da bi jedan investirtor uletio treba mi papir da je sve čisto jedan kroz jedan. To sad završavam. Jedan plac je na Crvenom krstu. Tu sam mislio da živim sa svojom porodicom. Najprije sam htio ja da pravim, ali kad sam razmislio, odlučio sam da plac dam investitorima. Drugi je na granici Lekinog brda i Vračara. Imam viziju da uradim minimalističku kuću u kojoj bi živio i moj sin Lazar sa svojom porodicom, naravno Kristina i naša djeca, ali vidjećemo kako će da ispadne", rekao je Golubović za Kurir i dodao: "Čim završim legalizaciju investitoru dajem plac za ono što ja hoću, a to je pentahus na zgradi. Već su me neki prijatelji pitali. To će biti posebna zgrada. Tu će živjeti moji stari drugari, stara škola, svi se znamo. Jedino što ću da uložim i to ono baš dobro jeste za enterijer".

Golubović planira najmoderniku tehniku - "Sve će biti iz Italije i Njemačke. Imaću svoj lift od prizemlja do svog sprata. Želim da imam kao kuću u zgradi. Ja sam i u normalnoj zgradi gdje sam živio devedesetih spojio stanove i imao blindirane prozore. Nisam htio da mi niko ulazi na moj sprat i piša, kenja. Zato sada želim jednu modernu zgradu da naša djeca budu na sigurnom", poručio je Kristijan, a zatim je imao i poruku za one koji misle da jedva sastavlja kraj s krajem:

"Oni sada podrugljivo kažu da sam podstanar. Mene mjesečno to košta 1.700 evua. Pa gdje to ima. Ja 500 eura dnevno zaradim, recite mi ko to može. Pa najbolje da idem u šupu da živim da me pljuju. Eto, ako je klošar neko ko toliko režiju plaća mjesečno, onda ne znam šta valja. Nikako im ne valja. Kad zarađujem kažu kradem, ljudima nikako udovoljiti".

Kristijan Golubović je tokom boravka u Zadruzi prilikom jedne svađe s Ivanom Marinkovićem istakao kako je navodno bio intiman s njegovom bivšom suprugom Gocom Tržan, nakon čega je ona zaprijetila tužbom, a Golubović je dao skandaloznu izjavu.

