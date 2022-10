NA SUDU ĆU JOJ REĆI JE** SAM TE, DOVEŠĆU 20 SVEDOKA! Skandalozna izjava Kristijana Golubovića - Neka tuži, njen problem!

Kristijan Golubović u rijalitiju Zadruga rekao je kako je navodno bio intiman sa pjevačicom Gocom Tržan nakon čega je ona rekla da Kristijana nikada nije upoznala u životu i da će ga tužiti zbog klevete.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir TV/screenshot

Skandal oko izjave Kristijana Golubovića da je bio intiman sa pjevačicom Gocom Tržan ne prestaje, uprkos njenim prijetnjama da će "to morati da ponovi na sudu". Diskvalifikovani učesnik Zadruge, koji je navodno od produkcije unapred uzeo cijeli honorar, iako je bio u rijalitiju samo mjesec dana, sada je ponovo potvrdio tvrdnje izrečene pred Pinkovim kamerama.

Neću ja da pričam o Goci Tržan, nek priča Ivan o njoj. Ja lično mislim da taj čovjek nikad nije bio normalan, niti lep da bi jedna Goca bila sa njim i pravila djecu. Ona ako hoće da me tuži to je njen problem, ja sam rekao Ivanu: 'Bio sam intiman sa Gocom'. To je sve bilo figurativno, a ona ako me bude tužila, ja ću onda na sudu da kažem: J***o sam te tu i tu, pa ću da dovedem dvadeset svjedoka da to potvrde ako me bude čikala", šokirao je odgovorom Kristijan Golubović, a onda prokomentarisao pjevačicinog bivšeg muža Ivana Marinkovića.

"On je mlohavi kreten koji pametuje djeci u rijalitiju, a sa kim je god od nas jačih uđe u diskusiju, odmah bježi i vrda jer se plaši. Nije iskren, uvija nama u papire, a djecu koju može gazi". Golubović je prokomentarisao i odnos Maje Marinković i Marka Markovića.

"To je veza samo za rijaliti i ne može da opstane. Maja ima šifru, a Marko je mlaka voda i pogubljen je u ovoj igri. On da nije lep toliko i da se ribe ne zaljubljuju u njega ne bi bilo ništa, ali to nije dovoljno što je samo lijep jer ne zna da vozi igru. Stanija kada bi ušla bilo bi vožnje, jer Stanija je ponosna i naravno da joj je krivo što je njena drugarica baš sa njim, a nije morala", rekao je Kristijan za Star.