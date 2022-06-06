Pjevačica Dara Bubamara objavila je snimak na mrežama koji je njene fanove ostavio "bez daha".
Izvor: Instagram/darabubamara_official
Pjevačica Dara Bubamara nedavno je sve šokirala kada je priznala da je pretukla muškarca od 110 kila, a sada je fanove na mrežama počastila izazovnim kadrovima.
Ona se uvukla u tijesni kombinezon, leopard printa koji je istakao sve njene obline, a posebno ogromne sedmice.
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PUĆI ĆE TIJESNI KOMBINEZON! Dara legla i izbacila SEDMICE - Vrućim kadrovima zapalila mreže, komentari PLJUŠTE! (VIDEO)
Skloni opis
Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 6
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Dara se u jednom trenutku snimala i kako leži na krevetu, a od kadrova njenim pratiocima na Instagramu nije bilo dobro, te su komentari "pljuštali".
Dara je tokom pandemije korona virusa obišla brojne ekskluzivne lokacije, te objavila mnoštvo slika u minijaturnim bikinijima!
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PUĆI ĆE TIJESNI KOMBINEZON! Dara legla i izbacila SEDMICE - Vrućim kadrovima zapalila mreže, komentari PLJUŠTE! (VIDEO)
Skloni opis
Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 8
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Izvor: instagram.com/darabubamara_official/Br. slika: 8
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Izvor: Instagram/ darabubamara_officialBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/darabubamara_official/screenshotBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/darabubamara_officialBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/darabubamara_officialBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/darabubamara_officialBr. slika: 8
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Izvor: Instagram/darabubamara_officialBr. slika: 8
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