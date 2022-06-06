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PUĆI ĆE TIJESNI KOMBINEZON! Dara legla i izbacila SEDMICE - Vrućim kadrovima zapalila mreže, komentari PLJUŠTE! (VIDEO) 0

PUĆI ĆE TIJESNI KOMBINEZON! Dara legla i izbacila SEDMICE - Vrućim kadrovima zapalila mreže, komentari PLJUŠTE! (VIDEO)

Autor Jovana Raičević Izvor mondo.rs
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Pjevačica Dara Bubamara objavila je snimak na mrežama koji je njene fanove ostavio "bez daha".

Dara Bubamara objavila snimak na instagramu Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara nedavno je sve šokirala kada je priznala da je pretukla muškarca od 110 kila, a sada je fanove na mrežama počastila izazovnim kadrovima.

Ona se uvukla u tijesni kombinezon, leopard printa koji je istakao sve njene obline, a posebno ogromne sedmice.

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Dara se u jednom trenutku snimala i kako leži na krevetu, a od kadrova njenim pratiocima na Instagramu nije bilo dobro, te su komentari "pljuštali".

Dara je tokom pandemije korona virusa obišla brojne ekskluzivne lokacije, te objavila mnoštvo slika u minijaturnim bikinijima!

Tagovi

Dara Bubamara

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