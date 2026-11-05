Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo objavio je da više neće nastupati za reprezentaciju Portugala iz koje se povlači nakon skandala sa selektorom Žoržom Žezusom.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Slavni portugalski napadač Kristijano Ronaldo objavio je danas na Instagramu (ne)očekivanu odluku - zvanično se povukao iz državnog tima, odnosno više neće nastupati za svoju reprezentaciju. Sve to dešava se poslije skandala koji je napravio u Ligi nacija kada je "odjurio" iz ekipe zbog svađe sa selektorom Žoržom Žezusom, a poslije čega je simbolično kažnjen.

Do pomirenja neće doći, Kristijano Ronaldo se povukao iz reprezentacije Portugala baš pred utakmice koje slijede u novembru, što je vjerovatno uradio u dogovoru sa tamošnjim Savezom.

U emotivnoj objavi u trajanju od pet minuta, koju je podijelio na društvenim mrežama, Ronaldo se obratio svim Portugalcima koji su godinama bili uz njega i pomogli mu da zajedno ostvare snove, međutim osetio je da je ovo pravi trenutak da kaže "kraj", čini se možda i prekasno pošto je već postalo ružno, kada je sklonjen na klupu na kojoj nije navikao da sjedi.

Kristijano Ronaldo je donio prve trofeje portugalskom fudbalu i bio je predvodnik tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, dok je takođe podizao i pehare u Ligi nacija - dva puta.

Odigrao je 234 utakmice i dao 146 golova za Portugal, što su dva rekorda svjetskog fudbala.

Zašto je Ronaldo izbačen iz ekipe?

Kristijano Ronaldo je privremeno bio izbačen iz reprezentacije Portugala nakon što se sukobio sa selektorom Žoržom Žezusom, kao i sa čelnicima Saveza. Ronaldo je bio ljut jer mu je selektor obećao da će igrati na meču protiv Norveške, da bi potom ipak odlučio da ga ne koristi na terenu, iako ga je poslao na zagrijavanje.