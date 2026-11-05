Novosadska policija raspisala je potragu za Gorskim Matovićem zbog ugrožavanja sigurnosti. Matović, koga je bivši predsjednik ranije pomilovao, nedavno je prijavljen i za zastrašivanje birača.

Izvor: Youtube/@ujedinjeninarodsrbije

Novosadska policija raspisala je potragu za Gorskim Matovićem zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Potraga je raspisana jer policija nije mogla da ga pronađe na adresi na kojoj stanuje.

Podsjetimo, Matović je jedan od 49 koje je bivši predsjednik Aleksandar Vučić pomilovao posljednjeg dana svog mandata.

On je pomilovan za krivično djelo nasilničkog ponašanja, kada je ispred Srpskog narodnog pozorišta udario jednog studenta, a zatim i gurnuo jednu studentkinju koja je udarila glavom o zid.

On se tada nalazio među pristalicama SNS-a ispred pozorišta.

Posljednji incident Matović je napravio blizu jednog biračkog mjesta 25. oktobra, na dan izbora, kada su ga građani prijavili da sa grupom muškaraca zastrašuje birače.

(Danas/MONDO)