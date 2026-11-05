Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li su svi incidenti međusobno povezani, niti da li iza napada na institucije i kompanije stoje isti akteri.

Izvor: Kurir/Reuters

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) navodno je već nekoliko dana meta sajber napada, dok iz te institucije još nema odgovora o tome koji su podaci i fajlovi eventualno kompromitovani, niti da li su lični i zdravstveni podaci građana izloženi riziku.

Prema informacijama koje su „Vijesti“ dobile iz više izvora, sajber incidentima navodno je pogođen i dio informacione infrastrukture Ministarstva finansija, kao i jedna privatna banka. Međutim, ni iz tih institucija nijesu odgovorili na pitanja redakcije o mogućim napadima i njihovim posljedicama.

Postoji mogućnost da je riječ o nastavku serije sajber napada koji su počeli krajem oktobra. Prema nezvaničnim informacijama izvora „Vijesti“, na meti se najprije našla infrastruktura telekomunikacionog operatora M:tel, nakon čega je navodno napadnut i dio sistema Ministarstva pravde.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da li su svi incidenti međusobno povezani, niti da li iza napada na institucije i kompanije stoje isti akteri.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave Miloš Vujošević kazao je da su u tom resoru upoznati sa informacijama o pojačanim zlonamjernim aktivnostima usmjerenim prema informacionom sistemu Fonda za zdravstveno osiguranje.

„Budući da Fond nije organ državne uprave, postupanje u ovakvim slučajevima, u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti, u nadležnosti je Agencije za sajber bezbjednost. Sastao sam se sa direktorom Agencije Aleksandrom Anđićem i uvjeren sam da će Agencija u okviru svojih nadležnosti preduzeti potrebne aktivnosti i dati puni doprinos rješavanju ove situacije“, kazao je Vujošević za „Vijesti“.

On je poručio da će Ministarstvo javne uprave postupati u okviru zakonskih ovlašćenja, uz stalnu komunikaciju sa Agencijom i drugim nadležnim institucijama.

„Potreba za uključivanjem dodatnih institucija na nacionalnom nivou i inostranih partnera, zavisiće od rezultata analiza i nivoa incidenta koji utvrdi Agencija“, naveo je Vujošević.

Iz Agencije za sajber bezbjednost potvrdili su da prate informacije koje se odnose na informacioni sistem FZO, ali su naglasili da za sada nemaju dovoljno podataka da potvrde razmjere navodnog napada.

„Na osnovu informacija kojima trenutno raspolaže, Agencija ne može potvrditi navode da je Fond danima izložen snažnim hakerskim napadima, niti da su zdravstveni podaci građana kompromitovani. Imajući u vidu ozbiljnost navoda, Agencija će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti, nakon čega će raspolagati dodatnim, odnosno potpunijim informacijama“, saopšteno je „Vijestima“ iz te institucije.

Prema nezvaničnim informacijama, problemi u informacionom sistemu Fonda traju već nekoliko dana.

„Strahuje se da su podaci građana procurili. Sa tim dešavanjima upoznate su državne agencije, ali i međunarodni partneri. Otkup zasada nije tražen“, kazao je izvor redakcije.

Drugi izvor tvrdi da su pojedini djelovi državne administracije mjesecima upozoravani na neophodnost unapređenja sistema zaštite, ali da dio institucija nije preduzeo odgovarajuće mjere.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje juče nijesu odgovorili na pitanja „Vijesti“ o tome da li je ta institucija zaista izložena sajber napadima, postoji li opasnost da su zdravstveni podaci građana dospjeli u neovlašćene ruke i da li su napadači eventualno tražili novac za njihovo vraćanje ili neobjavljivanje.

Bez odgovora su ostala i pitanja upućena Ministarstvu finansija. Zbog toga još nije poznato da li su njihovi informacioni sistemi bili meta napada, da li je ugrožena bezbjednost sredstava na računima državnog trezora, kao ni da li je bilo neovlašćenih transakcija ili pokušaja preusmjeravanja budžetskog novca. Nema ni zvaničnih informacija o tome da li eventualni incidenti utiču na redovno funkcionisanje Ministarstva i izvršavanje budžetskih plaćanja.

Da su pojedine institucije bile izložene sajber napadima potvrdio je juče i ministar javne uprave Maraš Dukaj.

„Kod pojedinih institucija došlo je do sajber napada čiji se obuhvat i potencijalne posljedice analiziraju“, objavio je Dukaj na društvenoj mreži Iks.

On je podsjetio da je Ministarstvo javne uprave i ranije upozoravalo na opasnosti koje sajber prijetnje predstavljaju za institucije i druge subjekte, ističući da su događaji prethodnih dana pokazali opravdanost tih upozorenja.

Dukaj je kazao da Ministarstvo uspješno štiti sisteme za koje je nadležno i da su, zahvaljujući odgovarajućem razvoju servisa, reakcije bile pravovremene, a usluge nastavile stabilno da funkcionišu.

Ipak, kako je naveo, pojedine institucije pretrpjele su incidente čiji se obim i moguće posljedice još utvrđuju. Objasnio je da te institucije imaju samostalne informacione sisteme koji nijesu obuhvaćeni zaštitom Ministarstva javne uprave.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo je „promptno izolovalo“ sporni dio od ostatka mreže državnih organa, dok stručni timovi pružaju podršku u otklanjanju problema.

„Naši stručni timovi pružaju pomoć u rješavanju problema. Jedan važan segment je u nadležnosti Agencije za sajber bezbjednost sa čijim sam direktorom Aleksandrom Anđićem danas obavio sastanak i povodom ovih pitanja, i dobio sam uvjeravanja da je ASB već preduzeo korake. Pozivam na odgovornost i ozbiljnost, na kadrovska jačanja i ulaganja u otpornost, jer sajber opasnosti postoje svuda oko nas, a posljedice mogu biti teške“, poručio je Dukaj.

Telekomunikacioni operator M:tel sredinom oktobra takođe se, prema nezvaničnim informacijama, suočio sa ozbiljnim sajber napadom. Iz kompanije tada nijesu željeli ni da potvrde ni da demantuju da je došlo do incidenta, a nijesu odgovorili ni na pitanja o tome da li su podaci korisnika bili ugroženi i u kojoj mjeri.

„Vijestima“ se tada obratilo više građana koji su prijavili da ne mogu da pristupe svojim korisničkim nalozima. Istovremeno nijesu funkcionisali ni internet stranica kompanije ni aplikacija putem koje korisnici, između ostalog, mogu da plaćaju usluge.

Zaposleni u korisničkom servisu tada su objašnjavali da je riječ o „ažuriranju sistema“.

Iz kompanije u početku nijesu odgovorili na pitanja redakcije, uz obrazloženje da im je potrebno vrijeme da utvrde šta se dešava.

U naknadnom dopisu, međutim, nijesu konkretno odgovorili na pitanja da li su bili izloženi napadu, kome su eventualni incident prijavili i da li su podaci korisnika kompromitovani.

Istovremeno je više nezavisnih izvora nezvanično saopštilo „Vijestima“ da je M:tel bio izložen snažnim sajber napadima, da slučaj navodno nije prijavljen nadležnim institucijama i da je kompanija pokušavala samostalno da riješi problem.

Iz M:tela su tada saopštili:

„Procesi i sistemi koji su implementirani u kompaniji M-tel obezbjeđuju uspješno rješavanje sofisticiranih sajber prijetnji koje mogu da budu upućene iz bilo kojeg dijela svijeta“.

Ni tada, međutim, nijesu odgovorili na pitanje da li su eventualne probleme prijavili nadležnim organima.

Naknadno je utvrđeno da kompanija navodni incident nije prijavila Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP). Iz te institucije su, odgovarajući na pitanja „Vijesti“, tvrdili da operator nije imao zakonsku obavezu da to učini.

Iz Agencije za sajber bezbjednost su se, pozivajući se na član 37 Zakona o informacionoj bezbjednosti, osvrnuli na obavezu označavanja odgovarajućim stepenom tajnosti obavještenja, izvještaja i smjernica koji se odnose na sajber incidente.

Iako se u međuvremenu pojavljuju informacije o napadima na više institucija i kompanija, za sada nema zvanične potvrde da je riječ o koordinisanoj akciji, niti potpunih podataka o tome koji su sistemi pogođeni i da li su povjerljivi podaci građana i države dospjeli u neovlašćene ruke.