Komisija je ocijenila da su žalbeni navodi osnovani, posebno u dijelu koji se odnosi na obavezu naručioca da provjeri tačnost izjava kompanije „Geotechnics Projects & Consulting“ u vezi sa sprečavanjem korupcije i sukoba interesa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorička podružnica novosadske kompanije „Project biro utiber“ isključena je iz dva postupka javnih nabavki koje je Opština Budva pokrenula 12. i 13. maja, odnosno na dan kada je ta firma registrovana u Crnoj Gori i dan nakon toga, prenosi Dan.

Riječ je o kompaniji koja je obavljala nadzor nad radovima na željezničkoj stanici u Novom Sadu, a koja je u Crnoj Gori učestvovala na tenderima za izbor stručnog nadzora nad dva infrastrukturna projekta u Budvi.

Prvi tender odnosio se na nadzor nad izgradnjom saobraćajnice preko potoka Grđevica, čija je procijenjena vrijednost 720.000 eura, dok je drugi obuhvatao stručni nadzor nad sanacijom saobraćajnica Jadranska magistrala – Žrtava fašizma – Kanjoša Macedonovića, procijenjen na 250.000 eura.

U oba postupka ponuda kompanije „Project biro utiber“ odbijena je zbog nedostavljanja bankarske garancije za ponudu. Međutim, oba tendera su naknadno poništena nakon odluka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja je utvrdila nepravilnosti u postupcima njihovog sprovođenja.

Na novo poništavanje tendera Opštine Budva ukazao je lider građanske inicijative „Pokret za grad“ i odbornik u lokalnom parlamentu Đorđe Zenović, navodeći da je u svega nekoliko dana oboren još jedan postupak javne nabavke za izbor stručnog nadzora.

Zenović je na svom Fejsbuk profilu istakao da su se na tenderu ponovo pojavili isti ponuđači kao u postupku za nadzor nad izgradnjom saobraćajnice preko Grđevice. Kako je naveo, „Project biro utiber“ d.o.o. Novi Sad ponovo nije dostavio garanciju ponude u propisanom roku.

Kada je riječ o tenderu za nadzor nad sanacijom saobraćajnica Jadranska magistrala – Žrtava fašizma – Kanjoša Macedonovića, Komisija je usvojila žalbu podgoričke kompanije „Projectman“, koja je prethodnom odlukom Opštine Budva bila isključena iz postupka.

Na tom tenderu prvobitno je izabrana ponuda kompanije „Geotechnics Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica.

„Projectman“ je u žalbi ukazao da Opština Budva nije pravilno provjerila ispravnost garancije ponude izabranog ponuđača, kao ni način na koji su sačinjene izjave privrednih subjekata. Posebno je osporeno da li te izjave sadrže sve potrebne podatke i informacije propisane zakonom.

Komisija je ocijenila da su žalbeni navodi osnovani, posebno u dijelu koji se odnosi na obavezu naručioca da provjeri tačnost izjava kompanije „Geotechnics Projects & Consulting“ u vezi sa sprečavanjem korupcije i sukoba interesa.

„Komisija za zaštitu prava nalazi da je naručilac bio dužan da u pobijanoj odluci navede na koji način je izvršio provjeru izjave privrednog subjekta ponuđača „Geotechnics Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica i njegovog podugovarača „Sigurnost“ d.o.o. Podgorica u dijelu poglavlja IV Sprečavanje korupcije i sukoba interesa, te da shodno tome primijeni član 135a stav 2 ZJN... Osnovan je žalbeni navod žalioca da je naručilac pobijanom odlukom nepotpuno utvrdio činjenično stanje od značaja za ocjenu ispunjenosti uslova stručne i tehničke sposobnosti na strani žalioca u pogledu raspolaganja zakonito angažovanim stručnim kadrom“, navedeno je u odluci Komisije donesenoj 26. oktobra.

U obrazloženju je konstatovano da Opština Budva nije na odgovarajući način utvrdila činjenice važne za ocjenu postojanja razloga za obavezno isključenje kompanije „Geotechnics Projects & Consulting“ iz postupka javne nabavke, piše Dan.

Takođe je ukazano na nepotpuno utvrđivanje činjenica koje se odnose na stručne i tehničke kapacitete kompanije „Projectman“, odnosno na to da li raspolaže zakonito angažovanim stručnim kadrom.

Zbog navedenih propusta, Komisija je ocijenila da je odluka Opštine Budva nezakonita.

Isti ponuđači učestvovali su i na tenderu za stručni nadzor nad izgradnjom saobraćajnice preko potoka Grđevica. I u tom postupku Opština Budva je prvobitno namjeravala da posao dodijeli kompaniji „Geotechnics Projects & Consulting“, dok je ponuda „Projectmana“ ocijenjena kao neispravna.

„Projectman“ je i na tu odluku podnio žalbu Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja ju je usvojila i predmet vratila na ponovno odlučivanje.

Nakon postupanja po rješenju Komisije, Opština Budva je poništila tender i sve tri pristigle ponude ocijenila kao neispravne. Ponuda kompanije „Project biro utiber“ i u ovom slučaju odbijena je zbog nedostavljanja garancije ponude.