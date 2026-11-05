Podgorička policija uhapsila je I.M. (21), A.M. (19) i L.U. (19), zbog sumnje da su tokom nekoliko mjeseci iz teretnih vozila i građevinskih mašina ukrali više od 1.000 litara goriva, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, odnosno Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta, rasvijetlili su pet slučajeva teških krađa počinjenih tokom juna, septembra, oktobra i novembra na štetu više podgoričkih pravnih lica.

Nakon sprovedenih aktivnosti, policija je identifikovala osumnjičene i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišila ih slobode.

„Sumnja se da su I.M. i A.M, 29. juna 2026. godine, u naselju Zabjelo, iz rezervoara teretnog motornog vozila u vlasništvu firme CRNAGORAPUT, otuđili više od 100 litara goriva. Ista lica su, kako se sumnja, 16. septembra 2026. godine, u naselju Beri, iz radne mašine – bagera, u vlasništvu preduzeća „Deponija“, otuđila oko 120 litara goriva“, naveli su iz policije.

Prema sumnjama istražitelja, I.M. i A.M. su 29. oktobra ove godine ponovo djelovali na Zabjelu, gdje su sa jednog gradilišta iz građevinske mašine ukrali oko 440 litara goriva.

Policija sumnja i da su I.M. i L.U. 3. novembra, koristeći automobil BMW bez registarskih oznaka, došli u naselje Kokoti, gdje su iz rezervoara teretnog vozila otuđili približno 400 litara nafte, nakon čega su pobjegli.

Kako je saopšteno, trojica osumnjičenih su i juče ponovo došla u Kokote, koristeći isto vozilo, u kojem su se nalazili prazni kanisteri i sifon namijenjeni za pretakanje goriva.

„Nadalje, I.M., A.M. i L.U. su juče, koristeći pomenuto putničko motorno vozilo, u kojem su se nalazili prazni kanisteri za gorivo i sifon, ponovo došli u naselje Kokoti, sa namjerom da otuđe gorivo iz dva teretna motorna vozila. Tom prilikom su uočeni od strane mještana naselja koji su ih zadržali do dolaska policijskih službenika“, saopšteno je iz Uprave policije.

O svim slučajevima obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje trojice osumnjičenih zbog sumnje da su počinili pet krivičnih djela teška krađa.

Oni će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužilaštvu radi daljeg postupanja.