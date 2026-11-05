Njen brat Milo Đukanović saslušan je pred sudijom za istragu u utorak, dok je dan kasnije iskaz u vezi sa istim slučajem dao i nekadašnji predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma Oleg Obradović

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokatica Ana Đukanović danas je stigla u Viši sud u Podgorici, gdje bi pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem trebalo da bude saslušana povodom postupka koji se odnosi na privatizaciju Crnogorskog Telekoma iz 2005. godine i sumnje da su tokom tog procesa preko konsultantskih ugovora prikrivane isplate mita, prenose Vijesti.

Njen brat Milo Đukanović saslušan je pred sudijom za istragu u utorak, dok je dan kasnije iskaz u vezi sa istim slučajem dao i nekadašnji predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekoma Oleg Obradović. Anu i Mila Đukanovića zastupa advokatica Svetlana Vujanović.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović predložila je saslušanje Ane Đukanović o ugovoru koji je zaključen sa američkom kompanijom „Sigma Inter Corp“ za pružanje konsultantskih usluga, kao i o izvještajima koji se odnose na realizaciju ugovorenog posla.

Prema dokumentaciji američke Komisije za hartije od vrijednosti i berzu (SEC), ugovor sa kompanijom Sigma predstavljao je dio aranžmana preko kojeg je Crnogorski Telekom isplatio 580.000 eura za navodne konsultantske usluge. SEC je tvrdio da je svrha tog ugovora bila prikrivanje isplata sestri visokog crnogorskog zvaničnika, odnosno Ani Đukanović, tada Kolarević.

U dokumentima te komisije navedeno je da pravne usluge koje je Đukanović navodno trebalo da pruži nijesu realizovane na način predviđen ugovorom, već su ih obavili interni i redovni eksterni pravni savjetnici Mađar Telekoma. SEC je tvrdio da je preko kompanije Sigma isplaćeno 580.000 eura, od čega je dio novca pripao advokatici.

Đukanović je u novembru 2012. godine potvrdila da je od kompanije Sigma primila 246.000 eura za konsultantske poslove koje je obavljala za Crnogorski Telekom, ali je odbacila tvrdnje da je riječ o koruptivnoj isplati. U intervjuu za Atlas televiziju tada je kazala da nije bila uključena u proces privatizacije Telekoma, već da je za novog vlasnika kompanije, Mađar Telekom, počela da radi nakon završetka kupoprodaje.

Prema njenim riječima, pružala je pravne usluge u vezi sa restrukturiranjem kompanije, dok je pitanje zbog čega je naknada za taj posao isplaćena posredstvom američke firme trebalo uputiti naručiocu posla.

„Vijesti“ su u tekstu objavljenom u martu 2014. godine, pozivajući se na dokumentaciju američkog suda, objavile da su Obradović i Martinović bili uključeni u ugovaranje posla sa kompanijom Sigma. Obradović je tada kazao da je podržao angažovanje advokata jer su dobri, dok je Martinović naveo da je za taj posao preporučen zbog prethodnog angažmana na predmetima koji su se odnosili na Telekom.

Saslušanje Ane Đukanović dio je dokaznih radnji koje je predložila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa nakon što je preuzela krivično gonjenje u ime države, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo je u avgustu 2025. godine odbacilo krivičnu prijavu MANS-a iz 2019. godine, kojom su bili obuhvaćeni Milo i Ana Đukanović i više drugih osoba. Kao razlog za takvu odluku navedeno je da je nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja.

Međutim, krivično vanpretresno vijeće Višeg suda zauzelo je stav da nije nastupila zastara za krivično djelo primanje mita, čime je omogućeno sprovođenje predloženih dokaznih radnji.

Milo Đukanović je u utorak pred sudijom za istragu odbio da odgovara na pitanja, postupajući po savjetu svoje advokatice Svetlane Vujanović. Nakon saslušanja izjavio je da se radi o „karikaturalnom pokušaju oživljavanja jedne teme“ za koju je, kako je kazao, Specijalno državno tužilaštvo već dalo odgovor.

Dan kasnije saslušan je i nekadašnji predsjednik Odbora direktora Telekoma Oleg Obradović. Njegov branilac Nikola Martinović tvrdio je da je imejl na kojem se zasnivaju sumnje da je njegov klijent pomagao u primanju mita falsifikovan. Sudija je naložio zaštitnici imovinsko-pravnih interesa da taj dokument dostavi u roku od tri dana, dok je nastavak saslušanja zakazan za 11. novembar.

Crnogorski Telekom privatizovan je 2005. godine, kada je većinski paket akcija kupio „Mađar Telekom“ za 114 miliona eura. Američki istražni organi bavili su se sumnjama da su tokom privatizacije i u periodu nakon nje, preko konsultantskih ugovora, vršene isplate u cilju podmićivanja u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.