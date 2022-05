ON MI JE NAJVIŠE POMOGAO KADA SU UBILI ŠIJANA: Pevačica otkrila i tajnu njegovog braka sa Suzanom - "Nije DAVEŽ!"

Pevačica Goca Božinovska otkrila kako je izgledalo druženje sa Popovićima, ali i zašto misli da je prvi čovek Granda "najbolji ikada"

Suzana i Saša Popović u braku su više od dve decenije i za svo to vreme o njima i njihovom braku su se mogle čuti samo lepe reči.

Kako oni zaista žive otkriva njihova dugogodišnja prijateljica, Goca Božinovska za Svet.

"Sa Sašom i Suzanom se više ne družim kao ranije i jako mi je žao zbog toga. Ali, tada su nam bila mala deca, mi ih skupimo, sedimo, oni se igraju. To je sad sve kud koji mili moji. Kad se vidimo mi se lepo ispričamo, ne znači da sad treba da kafenišemo svaki dan. Bila su to lepa vremena i mi smo bili mladi, sad su deca velika, a samim tim i veći problemi, došli unuci, nema se više vremena kao nekad", rekla je Goca i otkrila kakav je Suzanin i Sašin brak.

"Saša Popović je najbolji čovek koji je ikad rođen. On se nimalo nije promenio. Ja sam njemu dužnik za ceo život jer me je bukvalno spasio kada je Šijan umro. Prema meni se poneo kao brat kada sam bila psihički ubijena, kada sam htela da se ubijem. Pomogao mi je i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja… Ja njega srcem i dušom volim", rekla je Goca.

"Što se njihovog braka tiče... Suzana je dobra žena, dobra majka, dobra domaćica, nije davež. On je jedino sa takvom ženom i mogao da opstane, on pored neke ljubomorne i posesivne ne bi mogao ni da živi. Suzana se nikada nije ponašala kao da je nešto bitna zato što je Sašina žena. Kod nje je uvek skuvano, sređeno, ponaša se normalno, prava domaćica. Nije Sale lud, znao je on kada je birao šta je izabrao".