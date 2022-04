ŠIJAN ME JE OSTAVIO ZBOG DRUGE, A SAŠA POPOVIĆ HRANIO! Goca Božinovska o traumi - Bila sam KOSTUR i htela da se UBIJEM!

Pevačica Goca Božinovska 1989. godine upoznala je kik-boksera i vođu takozvanog Surčinskog klana Zorana Šijana. Sreli su se na plaži u Herceg Novom, a Goca je jednom prilikom ispričala da su posle susreta na plaži izašli na večeru i ljubav se desila odmah.

Nakon susreta su se rastali, a da nisu razmenili brojeve. Jedino što je Zoran znao jeste da se pevačica vraća s odmora tri dana kasnije, pa je rešio da se ponovo sretnu i dočekao ju je na aerodromu. Nakon tek druge večeri koji su proveli zajedno zaprosio ju je i Goca Božinovska je pristala.

Folk zvezda je u jednom intervjuu priznala da se među njima desila "nenormalna ljubav", praćena velikom ljubomorom, a na kraju i patnjom, kada ju je prevario s komšinicom sa kojom je bila bliska, koja joj je kako je rekla "uništila ceo život".

Kako je pevačica sada otkrila ona je tada bila u jako teškom stanju, a spasio ju je Saša Popović.

"Ali bukvalno me spasio, ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba, sto godina da ga ne čujem, on zna ja bih došla da ga ljuljam, da ga nosim, dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena, htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao, doduše tad nije bio oženjen, ribice je neke dovodio. Svaki dan sam ja morala da idem kod njega na ručak da bih se ugojila jer sam bila kao kostur. Ana neka je tad radila kod njega, kuvala je i ja ručak nisam smela da preskačem. Držao mi je predavanja, govorio je: 'Prestani da se ždereš, sekiraš i plačeš'. Onda mi je mnogo pomogao i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja, sve sam uradila uz njegovu podršku. Ja njega srcem i dušom volim, on je najbolji čovek koji je ikada rođen. On se nimalo nije promenio", rekla je Goca za "Svet" i otkrila da joj je krivi što više nisu toliko bliski.

"Žao mi je zbog toga. Ali tada su nam bila mala deca, mi ih skupimo, sedimo, oni se igraju. To je sad sve kud koji mili moji. Kad se vidimo, mi se lepo ispričamo, ne znači da sad treba da kafenišemo svaki dan. Bila su to lepa vremena i mi smo bili mladi, sada su deca velika, a samim tim i veći problemi, došli i unuci nema se više vremena kao nekad", ispričala je pevačica i prokomentarisala Sašinu ženu Suzanu.

"Suzana je dobra žena, dobra majka, dobra domaćica, dobra žena, nije davež. On je jedino sa takavom ženom mogao i da opstane, on pored neke ljubomorne i posesivne ne bi mogao ni da živi. Suzana se nikada nije ponašala kao da je nešto bitna zato što je Sašina žena, kod nje je uvek skuvano, sređeno, prava domaćica, ponaša se normalno. Nije Sale lud znao je on kad je birao šta je izabrao", rekla je Gova za pomenuti list.