GOCA BOŽINOVSKA PROGOVORILA O SNAJI: Otkrila u kakvim su odnosima i priznala šta misli o Bojani kao kuvarici i DOMAĆICI

Žive pod istim krovom, a pričalo se da su u svađi.

U luksuznom domu Goce Božinovske u Surčinu žive i njen sin Mirko Šijan s verenicom Bojanom, a najveću radost pričinjava joj unuk Zoran s kojim istinski uživa otkako je postala baka.

U medijima se nekoliko puta provlačilo da Goca nije u dobrim odnosima sa sinom i snajom, što je ona demantovala navodeći da je sve u najboljem redu.

"Svi smo dobro i zdravo, unuče je kao lutka. Samo nešto blebeće, već je počeo ponešto da priča. To da se svađamo su sve gluposti, ja ne znam ko može s mojom Bojanom da se posvađa. Ja nju doživljavam kao svoju ćerku, tako je gledam. Uopšte je ne razdvajam od Jelene i Zorane, ali zaista je tako. Kod nas nema nikakvog ustručavanja, mi pričamo kao da sam je ja rodila. Nikad se ne svađamo, nemamo nesuglasica, jer smo mi na dva posebna sprata, svako je za sebe, kad me pozovu ja odem, kad ih pozovem oni dođu. Kad me pozovu na ručak, odem kod njih, kad ja kuvam, ja zovem njih", rekla je pevačica i otkrila kako se Bojana snalazi u kuhinji.

"Bojana je vrsna domaćica i kuvarica. Mnogo dobro kuva, posebno ova moderna jela. Pravi raznorazne salate i paste, to voli najviše. Naravno da zna da spremi i pasulj, to je sitnica za nju. Mada sam ja zadužena za ta tradicionalna jela", otkrila je Goca Božinovska.

Nedavno je u "Magazinu In" komentarisala prevaru i rekla da danas ne postoji muškarac koji ne vara, pa je otkrila da li se Bojana zbog toga naljutila.

"Ma, kakvi! Ona zna da se ja šalim. Nema nikakvih nesuglasica među nama, zaista je tako!", poručila je pevačica.