MLADIĆ ZA DLAKU IZBEGAO AMPUTACIJU POLNOG ORGANA: Pre posla primetio jednu promenu, lekari upozorili na sve SIMPTOME!

Mladić je primetio jednu promenu na svom polnom organu, zbog koje je jedva izbegao amputaciju.

Izvor: Shutterstock/Spotmatik Ltd

Kada je otišao u tolaet pre početka svoje smene, 24-godišnji mladić Džon, primetio je da je njegov polni organ duplo veći. Iako se odmah zabrinuo, pomislio je da će se vratiti u normalu, ali je otok postajao sve veći.

On je u jednoj emisiji otkrio svoje mučno iskustvo i tom prilikom objasnio da je odmah odlučio da se odveze do Hitne pomoći u Teksasu, bodreći sebe da ne treba da paniči.

"Mogao sam da osetim da je sve veći i veći. Kada sam stigao u bolnicu, bio je skoro duplo veći. Samo je stalno rastao i tada mi je bilo jasno da moraju nešto da urade!", rekao je Džon koji je zbog prevelikog stresa poslao roditeljima sliku svog polnog organa.

Po dolasku u bolnicu, primljen je u sigurne ruke doktora Nilanga Patela koji je rekao da bi ovaj mladić rizikovao amputaciju da nije došao kada jeste.

"To bi prekinulo dotok krvi do vrha penisa što bi dovelo do gangrene, što znači mrtvo tkivo. To mrtvo tkivo bi omogućilo bakterijama da se razmnožavaju i potencijalno imaju veoma opasnu infekciju, do tačke u kojoj bi nam možda bila potrebna amputacija", rekao je dr Patel.

Osim toga, lekari su upozorili da su najčešći uzroci ovakvog otoka alergijske reakcije, povrede od se*sualnog odnosa, loša higijena, pirsing ili infekcija.

S obzirom na to da je Džon osećao veliku količinu bola i da se borio da ostane miran, lekari su mu davali lekove za smirenje. Kada se malo opustio, dr Patel je ukočio prepone mladića lokalnom anestezijom, kako bi mogao da izdrži pritisak na polnom organu.

Ipak, trenutak kada je igla dodirnula njegovu kožu, Džon opisuje kao nešto najneprijatnije što je ikada osetio, pa je mahinalno vrisnuo i pretrpeo bol. Lekari ističu da su uklonili previše tečnosti iz Džona, zbog čega je njegov polni organ povratio normalan izgled.

"Poludeo sam kada sam video da donose ogromnu iglu, ali sada sam srećan jer je sve u redu i jer sam izbegao najgori mogući scenario. Ne zanemarujte promene koje primetite", istakao je mladić.