IDEM I STALNO SE IZVINJAVAM LJUDIMA! Cakana otkrila šta joj se dešava u poslednje vreme - ne može da se otarasi toga

Dragica Radosavljević Cakana priznaje da nema dlake na jeziku, ali za to je nije briga, međutim, suočila se s drugim problemom.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Cakana je otkrila da joj u poslednje vreme jedna ružna navika predstavlja problem, pa zabog toga mora stalno da se izvinjava onima koje poznaje.

Poznato je da pevačica uvek javno iznosi svoj stav, ma kakav on bio, a budući da je na estradi prisutna već 35 godina i ima izgrađenu karijeru, to je ne tangira. Ipak, novi problem koji se pojavio donekle joj otežava neke situacije.

"Ja sam neposredna u svakom smislu. Kada me neko pita i kada mi se nešto ne dopada, ja to javno i kažem. Nije me to koštalo, mada sada ne može ništa ni da me košta. Imam dovoljan broj godina da me baš briga šta će ko da kaže", iskreno je rekla Cakana i dodala da nije imala neprijatne situacije i susrete zbog toga.

"U poslednje vreme se mnogo izvinjavam ljudima, jer nekog ne prepoznam. Desi se da uđem u restoran, ili ako pevam negde, ja pitam odmah na ulazu gde sedim i ja se fokusiram da idem direkt tamo gde mi je mesto. I onda tek gledam okolinu i tek tad uočim neke ljude, pa idem redom i javljam se", ispričala je pevačica.

Pogledajte kako izgleda Cakanin dom u Beogradu koji je opremila po svom ukusu: