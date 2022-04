NAJEMOTIVNIJI SNIMAK POKOJNIH PEVAČA! Toše i Džej zapevali, tu je bila i Ceca - DA SE NAJEŽIŠ! (VIDEO)

Legendarni pevači Toše Proeski i Džej Ramadanovski iza sebe ostavili su mnoštvo divnih pesma koje ih čuvaju od zaborava.

Izvor: YouTube/Sarveshvara

Osim posebne emocije u interpretaciji, imaju i zajedničko poreklo - obojica su iz Makedonije.

Pre 14 godina gostovali su u zajedno ujednoj emisiji. Proeski je tada zapevao "Zaidi, zaidi", a odmah mu se pridružio i Džej, koji je imitirao zvuke trube.

Svi u studiju, između kojih je bila i Svetlana Ceca Ražnatović bili su oduševljeni te su više puta aplaudirali.

Džej je jednom prilikom istakao da je Toše bio veliki profesionalac.

"Iskreno, sinoć sam pustio suzu! Išao sam na put. Dečko koji me je vozio pustio mi je malog Tošeta - Zaidi, zaidi. I stvarno su mi krenule suze. Toše i ja sedeli smo u restoranu i ja sam naravno pio viski sa ledom. I on me gleda i kaže: 'Čika Džej, ja se vama divim, pijete viski sa ledom i toliko ste cigara popušili da mi nije jasno kako uopšte pevate.' Ja rekoh: 'E, sine, dobro je što imam promukli glas.' On je bio pravi profesionalac", opisao je Džej jedan od susreta sa mladim pevačem.

Toše, vlasnik raskošnog vokala, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Novoj Gradiški, 16. oktobra 2007. u 27. godini života.

Sa druge strane, Džej, koji je bio poznat po "pesku" u svom glasu, iznenada je 6. decembra 2020. preminuo u 56. godini, u svom stanu u Beogradu, zbog bolesti srca.