OPASNI MOMCI SU MI BILI DRUGOVI, BILO JE PUCNJAVA! Željko Šašić o počecima i izlaženju sa Cecom - Mrzeli su me zbog NJE!

Željko Šašić se rado seća početka svoje karijere.

Izvor: Pink screenshot

Željko Šašić se posle duže pauze vratio u javni svet, te se može pohvaliti i te kako posećenim nastupima koje gotovo svakog vikenda ima u brojnim zemljama.

Neavno je veselio beogradsku publiku, a sada se u emisiji "Premijera vikend specijal" prisetio i svojih početaka, kao i devedesetih godina kada je bio jedan od najpopularnijih pevača na domaćoj sceni.

"Stalno me teraju da snimim ovo ili ono. Aktivan sam, pa videćemo šta će biti. Kad smo mi radili devedesetih bile su marke, mnogo su se lakše marke zarađivale nego evri, a mnogo su više vredele. Čini mi se da se lakše zarađivalo. Moja cela ploča kad sam se pojavio je bila hitična. 'Gori more', 'Crna ženo', 'Ko na grani jabuka', specijalno je sada oživeo 'Metak' recimo... Mogao si da kupiš fiću ili keca nekad od tih para, moj prvi auto je bio kec, nije bio skup, ali je radio posao", započeo je.

"Bilo je pucnjava, tu sam negde bio. Ja sam nenormalno brz i veruj mi kad je frka biću prvi... Neću stati ispred metka da ga zaustavim. Nisu me čuvali opasni momci, to su mi bili drugovi. To je bilo poštenije nego sad", rekao je pevač i progovorio o koleginicama i glasinama da je bio miljenik među pevačicama u mladosti.

Izvor: Pink tv /printscreen

Takođe, Željko je spomenuo i kako su ga svi gledali kada izađe na piće sa Cecom Ražnatović sa kojom je otkako su objavili hit pesmu "Ko na grani jabuka", postao veliki prijatelj.

"Znaš ono kad si mlad i popularan, bilo je toga... Nije ih tada mnogo bilo... Sve su bile mlade, lepe, zgodne. Izađem s Cecom na piće u centar grada, svi me gledaju, mrze me", kaže Šašić.

Podsetimo, Željko Šašić nedavno se našao u žiži interesovanja kada je njegova bivša 17 godina mlađa devojka Katarini Lazić ispričala da je ju je pevač dok su bili u vezi "mučio i maltretirao kao roba", što je na kraju dovelo do raskida.

Nakon što je demantovao navode svoje bivše devoje, je u emisiji otkrio i da li je trenutno zaljubljen.

"Dobro mi je i to je odgovor. Jeste, ispunjen sam. Dolazi lepo vreme, sunce... Novčanik nigde ne pokazujem i ne igram na tu kartu, bilo je onih koje traže analize... Masnoća se skine. Odeš u laboratoriju i kažeš da te spreme za randevu", našalio se Željko.

Ovako izgleda Šašićeva bivša: