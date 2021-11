ŠAŠIĆEVA BIVŠA O PSIHIČKOJ TORTURI - Bio je ljubomoran, problem su bili minići! Otkrila da li ju je TUKAO (VIDEO)

Bivša devojka Željka Šašića progovorila je o detaljima psihičkog maltretiranja, te otkrila da li je pevač nekada digao ruku na nju.

Željko Šašić našao se nedavno u žiži interesovanja kada je njegova bivša 17 godina mlađa devojka Katarini Lazić otkrila da je ju je pevač dok su bili u vezi "mučio i maltretirao kao roba", što je na kraju dovelo do raskida.

Katarina je sada progovorila o periodu života koji je provela sa pevačem i istakla da fizičkog nasilja nije bilo, već da je sa Šašićem prolazila isključivo psihičku torturu.

"Ja nikada nisam izjavila da je bilo nasilja. Rekla sam da sam doživljavala psihičku torturu, nikada nije bilo fizičkog nasilja. On je bio jako ljubomoran, možda zbog razlike u godinama. Kako su godine prolazile, sve je bilo evidentnije. Nas dvoje kada smo se upoznali, on je bio drugačijeg duha, drugačije je fizički izgledao. Fizički izgled je najmanje bitan, svi mi starimo, to je nebitno, ali bio je drugačiji duhom i karakterom", rekla je Katarina za "Kurir" i dodala:

"Nisu to bile samo uvrede. Gde god krenem bilo je 'Šta si to obukla', bio je problem u minićima, dekolteu. Bila sam mu verna. Taj sam tip. Jako sam lojalna. Nisu samo uvrede psihičko maltretiranje. Imali smo situacije da je 24 časa bila puna kuća pevača i muzičira, da se pilo. Nisam mogla da spavam, da živim normalan život jedne normalne žene i devojke. Nisam ni htela da budem domaćica, htela sam da budem osoba vredna poštovanja, svako zaslužuje da ima pravo na odmor i normalan život. Bila sam domaćica kad je trebalo. Droge nije bilo. Željko nikad nije koristio opijate. Sa moje strane ljubav je prestala 2-3 godina pre raskida. Bila sam mlada, nisam imala podršku da krenem u samostalan život".

Šašić je ranije istako da ne bi komentarisao ove navode pošto oni dugo nisu zajedno, ali je istakao da ne bi dozvolio da je jo s njim da ima fotografije na Instagramu kakve su joj sada.

