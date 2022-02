PORNO SAJT JE MASKA, ONA SE BAVI PROSTITUCIJOM! Rijaliti cica raskrinkala plavokosu Slovenku - "Unajmljuje je ko stigne"

Nekadašnja učesnica rijalitija Bar otkrila koje je sve informacije saznala o aktuelnim učesnicima

Sofija Una Manić, bivša učesnica rijalitija Bar na Kurir televiziji, izbačena je pri tri nedelje iz ovog takmičenja, a sada je rešila da otkrije sve što zna o bivšim kolegama.

Na tapetu su bili njen bivši dečko Ivan Nešković i suparnica koja ga je preotela, Ksenija Kranjec.

"Ksenija je priznala da ima Onlifens, ali to joj je samo pokriće.Dobila sam proverene informacije da se bavi prostitucijom i da je često zovu i unajmljuju kao poslovnu pratnju", rekla je Una Sofija i nastavila:

"U povremenoj je šemi za novac za raznim političarima iz Slovenije, doktorima, ljudima na visokim funkcijama".

Sofija nije štedela ni Ivana i rekla "da joj je žao što ga nije bolje procenila":

"On je bio nasilan prema bivšoj ženi, njega dete uopšte ne zanima. Ne daje mu novac, nije brižan. Zanimaju ga samo seks, droga, alkohol i kocka i on otvoreno govori o tome. Ivan ima veliki problem sa drogom i kockanjem. On je prao pare preko nekih kockarskih igara. Ne znam šta sve konzumira, ali za kokain sam sigurna".