U BRAKU SMO 29 GODINA, A MOŽDA JE 10 PUTA REKLA DA ME VOLI! Pevač otkrio SMS poruku koju je dobio od žene

Pevač Boban Rajović nedavno se na društvenim mrežama pohvalio suprugom, a sada je otkrio i šta mu nedostaje

Izvor: Instagram/rajovicboban

Na proslavi svog 50. rođendana Boban se slikao sa svojom suprugom Draganom i decom i fotku odmah podelio na Instagramu, a pratioci su brojne komplimente uputili baš njegovoj izabranici.

Boban i Dragana skoro tri decenije uživaju u skladnom braku, a pevač ipak priznaje da ima određene zamerke.

"Iz moje žene je mnogo teško izvući izjavu ljubavi, a za 29 godina braka mogu na dve ruke da izbrojim koliko mi je puta rekla da me voli. Ali to znači da me ne voli, nego što je takva, jednostavno je žena takvog nekog stava i onda se zaželim toga. Kada mi pošalje da me voli to me baš baš obraduje. Hiljadu puta sam joj poslao poruku da je volim, a odgovori budu: 'Šta si sada skrivio' ili 'Dobro, dobro', a nekada čak mi odgovori: 'Šta me smaraš'", otkrio je Boban i priznao da uživa u izjavama ljubavi i na njih brzo pada, naravno kada su od strane njegove supruge.

Ćerke su izgleda povukle na mamu, pa pevač priznaje da mu često nedostaje po neki izliv nežnosti i od njegovih mezimica.

"Nekada mi zafali da mi neka od ćerki napišu da me vole jer ja onda dobijem još više snage. Naravno da znam da me vole najviše, ali nekada sam umoran i besan, usamljen a takva poruka mnogo znači. Ali najbitnije da su one ponosne na mene i hvala im na tome", ispričao je Rajović.