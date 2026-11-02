„Altruisti“ stižu na Netflix: Serija o usponu i spektakularnom padu kriptoimperije FTX

Džulija Garner i Entoni Bojl tumače Kerolajn Elison i Sema Bankman-Frida u mini-seriji koja donosi priču o jednom od najvećih finansijskih skandala posljednjih godina.

Jedan od zanimljivijih novembarskih naslova na Netfliksu za ljubitelje drama inspirisanih stvarnim događajima jeste „Altruisti“ (The Altruists), mini-serija o usponu i spektakularnom padu kriptoimperije FTX.

Džulija Garner i Entoni Bojl tumače Kerolajn Elison i Sema Bankman-Frida, dvoje mladih ljudi koji su se našli u središtu jednog od najvećih finansijskih skandala posljednjih godina.

Serija istražuje kako su ambicija, novac, moć i međusobni odnosi oblikovali priču o kompaniji koja je obećavala revoluciju u svijetu finansija, a završila u ogromnoj prevari.

Priča o FTX-u privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je kompanija, nekada predstavljana kao jedan od najvažnijih igrača u svijetu kriptovaluta, doživjela spektakularan slom. Bankman-Frid i Elison našli su se u centru skandala koji je otvorio brojna pitanja o povjerenju, kontroli i poslovanju u svijetu digitalnih valuta.

Ako su ti se dopale serije poput „Izmišljanje Ane“ (Inventing Anna) i „Odbacivanje“ (The Dropout), „Altruisti“ bi mogli biti naslov koji vrijedi dodati na listu za gledanje.

(Mondo)