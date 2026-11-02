Nova voditeljka Pinkovog Jutarnjeg programa, Kristina Iglendža, svojevremeno je bila vjerena za Mladena Vuletića

Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro

Nova voditeljka Pinkovog Jutarnjeg programa Kristina Iglendža privlači sve veću pažnju javnosti, a malo ko se sjeća njene ljubavne prošlosti i romanse sa nekadašnjim rijaliti pobjednikom.

Ona je prije šest godina bila vjerena za pobjednika sedme sezone Parova Mladena Vuletića, koji je danas u skladnom braku sa Jelenom Pešić sa kojom ima dvije ćerke.

U periodu najveće ljubavi, njih dvoje su ponosno dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a Vuletić je ubrzo odlučio i da zaprosi lijepu voditeljku. Ipak, vjeridba nije krunisana brakom jer je uslijedio neočekivani raskid koji je iznenadio njihove pratioce. Mladen je tada otvoreno progovorio o krahu njihove veze i otkrio šta je zapravo bio razlog rastanka:

"Da, da. Raskinuli smo, evo skoro mjesec dana. Nije razlog niti prevara, niti bilo šta. Ona je predivna djevojka, ali jednostavno se ne slažemo u nekim stvarima", rekao je tada Mladen i stavio tačku na njihovu zajedničku priču.



"Ne mogu da se kontrolišem u njegovom prisustvu"

Podsjetimo, dok je trajala jedna od sezona rijaliti "Parovi" rodila se ljubav između Kristine i Mladena koja se nije ispoljavala dok je ona vodila emisiju, već nakon diskvalifikacije Vuletića.

"To se dogodilo vrlo spontano, uopšte mi nije bio interesantan dok sam vodila unutra. Baš mi je bio antipatičan. Tek sam kasnije vidjela da je inteligentan, zanimljiv. Zaljubila sam se u njega i shvatila sam da ne mogu da se kontrolišem u njegovom prisustvu, a znam da moram da budem profesionalna, ipak sam voditeljka. On mi je rekao da se zaljubio u mene čim me je ugledao", rekla je Kristina za "Pulsonline", a onda je otkrila da je prekinula saradnju sa televizijom na kojoj je radila:

Vidi opis "Nisam mogla da se kontrolišem" Nova voditeljka Pinka bila s rijaliti učesnikom, varnice sijevnule još u emisiji Mladen Vuletić, Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Kristina Iglendža Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mladenvuleticdjoma Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/mladenvuleticdjoma Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/kristina_iglendza Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Sve je ovo uticalo na moju karijeru, Hepi i ja više ne sarađujemo. Veza se dogodila kada je on izašao. Emocije i pogledi su postojali u toku ''Parova'', otkrila je ona tada.

"Porijeklom smo iz istih krajeva, iz Krajine"

Kristina Iglendža Jutarnji program vodi sa kolegom Predragom Sarapom, a kako ističe, privatno i poslovno se odlično slažu jer su porijeklom iz istih krajeva.

"Sarapa i ja jako lijepo sarađujemo. Porijeklom smo iz istih krajeva, iz Krajine, i uklopili smo se temperamentom. On je jedan gospodin i džentlmen. Od prvog dana nisam imala tremu. Rekao mi je da nema potrebe da pričamo jedno drugom kako treba da se radi, već je bitno da se "klikne", i kad klikneš, to ide prirodno. Ušli smo u posao kao da se znamo sto godina".