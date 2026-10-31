Dženifer Lorens ponovo će se naći u svijetu "Igara gladi", a povratak jednoj od najznačajnijih uloga u karijeri donio joj je susret sa ljudima sa kojima je prije više od decenije stvarala filmski serijal.

Izvor: YouTube printscreen

Glumica je u podkastu "Call Her Daddy" podijelila utiske o ponovnom tumačenju Ketnis Everdin, otkrivši da su emocije tokom snimanja bile mnogo snažnije nego što je očekivala.

Dženifer Lorens će se pojaviti u filmu "Sunrise on the Reaping", novom ostvarenju iz franšize "Igre gladi", čija je bioskopska premijera najavljena za 20. novembar. Iako je prošlo 11 godina otkako je poslednji put glumila Ketnis, povratak poznatom liku za nju je bio posebno iskustvo, prije svega zbog ponovnog susreta sa kolegama i članovima filmske ekipe.

Prisjetimo je se u ovoj ulozi:

Vidi opis Dženifer Lorens se vraća u "Igre gladi" nakon 11 godina: Evo kada ćemo je ponovo gledati u ulozi Ketnis Everdin Dženifer Lorens Igre gladi Dženifer Lorens Igre gladi Dženifer Lorens Igre gladi Dženifer Lorens Igre gladi Dženifer Lorens Igre gladi Dženifer Lorens Igre gladi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Nismo išli ni do taoleta bez zagrljaja"

"Bilo je nevjerovatno. Bilo je potpuno ludo. Ekipa je bila ista. Bio je tu isti pomoćnik reditelja, sa kojim sam radila milion puta jer ga obožavam. A tu su bili i Džoš (Hačerson prim. aut.) i Vudi (Harelson prim.aut.)… Bilo je veoma emotivno. Džoš i ja nismo išli ni do toaleta, a da nismo bili zagrljeni. Bilo je predivno. A Vudi je, naravno, ušao kroz prozor moje hotelske sobe bez poziva. Ne bi bilo isto da poštuje tuđe granice ili koristi vrata", rekla je ona u podkastu.

Variety je ranije pisao o povratku Lorensove i Džoša Hačersona svojim ulogama, navodeći da će se Dženifer i Hačerson pojaviti u sceni koja povezuje priču sa događajima iz prethodnih filmova. Sada je potvrđeno i da će se Harelson vratiti svom liku, čime će filmska priča dobiti još jednu vezu sa junacima koje publika već dobro poznaje.

Šta donosi nastavak?

Za razliku od prethodnih filmova, "Sunrise on the Reaping" vraća gledaoce u raniji period istorije Panema. U središtu priče nalazi se mladi Hejmič, kog glumi Džozef Zada, i njegovo učešće na 50. "Igrama gladi".

Iako je uloga Ketnis donela Dženifer Lorens veliki profesionalni uspjeh, prihvatanje takvog projekta u mladosti za nju nije bilo jednostavna odluka. U vrijeme kada je dobila priliku da postane dio velike filmske franšize, imala je svega 20 godina, a razmišljala je i o tome kako bi nagla promjena u njenom životu mogla da utiče na njenu budućnost.

Vidi opis Dženifer Lorens se vraća u "Igre gladi" nakon 11 godina: Evo kada ćemo je ponovo gledati u ulozi Ketnis Everdin Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Jeffrey Mayer / Avalon / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Jeffrey Mayer / Avalon / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Ono što me je brinulo jeste kako bi to moglo negativno da utiče na moju glumačku karijeru i privatni život. Jedino u šta sam oduvijek bila sigurna dok sam bila mlađa, jeste da želim da budem majka, a ovo je djelovalo potpuno drugačije od snimanja nezavisnih filmova. Film 'Sumrak' upravo je izašao i svi su vidjeli kako je to izgledalo. Više sam razmišljala o tome kako će ovo promijeniti moj život i moju glumačku karijeru?", ispričala je glumica.







(Nova / MONDO)