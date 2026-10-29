EXIT najavio povratak u Srbiju: Na Tvrđavi posebno izdanje već narednog ljeta

Nakon istorijske pobjede studenata Festival Exit se vraća u Srbiju

Izvor: EXIT Festival

EXIT festival vraća se na Petrovaradinsku tvrđavu već narednog jula, kada će biti organizovano posebno festivalsko izdanje posvećeno slobodi, jedinstvu i ljubavi. Iako je veliki povratak festivala prvobitno bio planiran za 2028. godinu, organizatori su, kako navode, zbog ogromne podrške publike odlučili da se druženje sa fanovima obnovi ranije.

Iz EXIT-a poručuju da su brojne poruke, mejlovi i komentari publike pokazali koliko se željno iščekuje povratak festivala na mjesto na kojem je sve počelo.

„Oduvijek smo govorili da će se EXIT vratiti kada se sloboda vrati u našu zemlju – i zahvaljujući hrabrosti, odlučnosti i nevjerovatnoj istrajnosti srpskih studenata, taj trenutak je konačno došao“, navodi se u saopštenju.

Organizatori ističu da je za veliki povratak, kakav zamišljaju, potrebno najmanje 18 mjeseci priprema, zbog čega je prvobitni plan bio da se festival na Tvrđavu vrati 2028. godine. Ipak, snažna podrška publike uticala je na odluku da se već narednog jula organizuje posebno EXIT iskustvo, čiji će detalji biti naknadno objavljeni.

Podsjećaju da je EXIT prošle godine, zbog podrške studentskim protestima, bio primoran da obustavi održavanje festivala u Srbiji, navodeći političke, bezbjednosne i finansijske pritiske.

Osnivač i direktor festivala Dušan Kovačević istakao je da su organizatori još prošlog jula, zajedno sa studentima na Petrovaradinskoj tvrđavi, istakli transparente „STUDENTI POBJEĐUJU“ i „DOGODINE NA TVRĐAVI“, vjerujući da će sloboda doći dovoljno brzo da se obećanje ostvari već naredne godine.

Kovačević je naveo da su u tom trenutku postojale brojne neizvjesnosti, kao i pritisci na njega i EXIT da odustanu od podrške studentima.

„Ali umjesto da nas slome, svi ti pritisci samo su nas učinili odlučnijim da damo sve od sebe u ovoj odsudnoj borbi za našu zemlju. Danas se EXIT vraća kući, a studenti su pokazali da nema sile jače od naroda odlučnog da živi u slobodi“, poručio je Kovačević.

EXIT je, prema navodima organizatora, bio jedini veliki festival koji je prošle godine otvoreno podržao studentske proteste. Na posljednjem izdanju nastupili su brojni domaći izvođači koji su se našli na takozvanim crnim listama nakon što su podržali studente.

Festival je na glavnoj bini otvorila italijanska pjevačica Gala, autorka pjesme „Freed from Desire“, koja je postala jedna od muzičkih himni protesta, zajedno sa studentima.

Nakon godine tokom koje je EXIT svoju energiju prenio na različite lokacije širom svijeta, uključujući i festival organizovan kod piramida u Gizi, organizatori najavljuju povratak na mjesto na kojem je sve počelo.

EXIT, trostruki dobitnik nagrade za najbolji evropski festival, prema navodima organizatora, doprinio je srpskoj ekonomiji sa više od 300 miliona eura.

Novi susret na Petrovaradinskoj tvrđavi planiran je za naredni jul, dok će više informacija o programu i konceptu posebnog izdanja biti objavljeno naknadno.