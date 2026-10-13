BLANC FASHION WEEK MONTENEGRO: MODA, TRADICIJA I HUMANOST NA JUBILARNOM 40. IZDANJU

Blanc Fashion Week Montenegro, u organizaciji Modne komore Crne Gore, od 21. do 30. oktobra 2026. godine obilježava svoje jubilarno, 40. izdanje

Izvor: 1664 Blanc Fashion Week Montenegro

Blanc Fashion Week Montenegro, u organizaciji Modne komore Crne Gore, od 21. do 30. oktobra 2026. godine obilježava svoje jubilarno, 40. izdanje, okupljajući domaće i regionalne dizajnere, modne profesionalce i ljubitelje mode. Ovogodišnji program donosi spoj visoke mode, kulturne baštine, dječjeg stvaralaštva i savremenih modnih trendova, uz snažnu humanitarnu poruku kroz kampanju „Modom protiv kancera dojke“.

Jubilarno izdanje potvrđuje kontinuitet i značaj Crnogorske nedjelje mode kao platforme za afirmaciju domaćih dizajnera, regionalnu saradnju i povezivanje mode sa kulturom, umjetnošću i društveno odgovornim inicijativama.









Svečano otvaranje: Marina Banović i „Tragom kulturne baštine“

Blanc Fashion Week Montenegro svečano će otvoriti istaknuta crnogorska dizajnerka Marina Banović, 21. oktobra u 19 časova, u Muzeju grada Podgorice, retrospektivnom izložbom visoke mode „Tragom kulturne baštine“.

Izložba donosi jedinstven spoj crnogorske i balkanske tradicije, autentičnog etno-nasljeđa i savremenog modnog izraza, predstavljajući modu kao živu vezu između prošlosti i budućnosti. Kroz pažljivo oblikovane kreacije, publika će imati priliku da upozna bogatstvo kulturnog nasljeđa pretočeno u savremenu modnu umjetnost.

Natal Fashion Day – 27. oktobar

Program se nastavlja 27. oktobra u Event centru Verde, gdje će biti održan Natal Fashion Day, veče posvećeno modi, kreativnosti i ženama.

Na pisti će svoje kreacije predstaviti domaći i regionalni dizajneri i modni brendovi: XYZ iz Crne Gore, Ivana Cvrlje Design iz Hrvatske, studenti Univerziteta Donja Gorica, Natalija Urbanova iz Rusije, Aleksandra Stamenić i brend AKICAS iz Srbije, TIAN Style,kao i Radojka Tepavac iz Crne Gore.

Poseban segment večeri biće posvećen ženama – gošćama Natal, čije će prisustvo dodatno naglasiti značaj zajedništva, međusobne podrške i osnaživanja žena.

Kids Fashion Day – 28. oktobar

Najmlađi učesnici i nova generacija modnih talenata predstaviće se 28. oktobra na Kids Fashion Dayu, koji će biti održan u Event centru Verde.

Program će okupiti Kinder Kids Modeling, Top3 Models,Global Kids Talent, UMS i Benetton, pružajući djeci priliku da kroz modu izraze svoju kreativnost, individualnost i maštovitost.

Za frizure i šminku učesnika biće zadužen tim Sofi Beauty Line, koji će doprinijeti cjelokupnom vizuelnom identitetu ovog modnog događaja.

Drogerija Dama Fashion Night – 29. oktobar

Veče modnih revija 29. oktobra obilježiće Drogerija Dama Fashion Night, uz predstavljanje domaćih i međunarodnih dizajnera i modnih brendova.

Na pisti će se predstaviti Milena Đukanović iz Crne Gore, italijanski modni brend Replay, JelMar – Jelena Marunović iz Crne Gore, Arhum Design by Anja Radović iz Srbije, Montana Montenegro Fashion Brand, kao i italijanski dizajner visoke mode Pietro Demita Diamond Couture.

Program će obuhvatiti raznovrstan modni izraz, od savremenog dizajna do kreacija koje ističu eleganciju, autentičnost i individualnost. Poseban segment biće posvećen dizajnerkama i njihovim kolekcijama, kao i ženama – gošćama događaja.

„Modom protiv kancera dojke“ – moda sa porukom

Ovogodišnje izdanje Blanc Fashion Week Montenegro prati kampanja „Modom protiv kancera dojke“, koja kroz umjetnost, modu i angažman javnih ličnosti promoviše važnost prevencije, pravovremenog informisanja i podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.

Reklamnu fotografiju kampanje potpisuje Nikola Pejović, dok je zaštitno lice i ambasadorka dobre volje influenserka Žana Savićević. Autfit za fotografisanje kreirala je Sanja Bobar.

Promotivni spot za Blanc Fashion Week Montenegro realizovao je Petar Kasalica. Zaštitno lice spota je Tajra Kurgaš, za stilizovanje je bila zadužena Andrea Rudić, autfit potpisuje Ivana Murišić, šminku tim Make Up by Ivana, a frizuru Dino.

Za frizure tokom ovogodišnjeg programa biće zadužen i tim Zorana Vukčevića uz podršku učenika SSŠ Spasoje Raspopović.

Sjutra saljem u medije

Kampanja „Modom protiv kancera dojke“ još jednom podsjeća da moda može biti mnogo više od estetike – snažan komunikacijski prostor koji podstiče solidarnost, podiže svijest i pruža podršku ženama.

Četiri decenije mode, kreativnosti i regionalne saradnje

Jubilarno, 40. izdanje Blanc Fashion Week Montenegro potvrđuje značaj Crnogorske nedjelje mode kao jednog od prepoznatljivih događaja domaće modne scene. Kroz predstavljanje dizajnera, afirmaciju mladih talenata, promociju kulturne baštine i humanitarne inicijative, manifestacija nastavlja da povezuje Crnu Goru sa regionalnom i međunarodnom modnom scenom.

Dodatni segmenti predstavljanje kreacije inspirisane Drogerijom Dama,onkološke pacijentkinje na pisti,fashion spot.

Ovogodišnji program šalje jasnu poruku da moda nije samo odjeća i estetika, već i kultura, identitet, kreativnost i humanost.