PODGORICA / BUDVA – Crna Gora će od 6. do 13. aprila biti domaćin 39. izdanja Blanc Fashion Week Montenegro. Ova prestižna manifestacija okupiće renomirana domaća i regionalna imena, svjetske modne kuće i mlade talente na atraktivnim lokacijama u Podgorici i Plaži Galija.

Ovogodišnju kampanju prati autentična reklamna fotografija snimljena na plaži Galija, čiji je autor fotograf Rade Todorović.

Zaštitno lice kampanje je model Ksenija Popović, koja nosi kreaciju dizajnerke Ivane Murišić. Za besprijekoran izgled modela pobrinuli su se frizerski salon Dino Empire i šminkerka Marija Ivanović.Vidoe spot kampanje Petar Kasalica vodeći regionalni režiser video spotova.

PROGRAM MANIFESTACIJE

Ponedeljsk, 6. april (19:00h) – BIG Fashion, Podgorica:

Svečano otvaranje i tematska izložba. Tim 15 Crnogorskih dizajnera predstaviće po jednu unikatnu haljinu inspirisanu likom i djelom crnogorske princeze i italijanske kraljice Jelene Petrović Savojske. Postavka će biti dostupna posjetiocima tokom trajanja manifestacije.

Utorak, 7. april (20:30h) – Verde Event & Wedding, Podgorica:

Tempus Fashion Day. Prvo revijalno veče donosi kolekcije: Anje Radulović (CG),Modne kuće XYZ ,Hane Bihorac (Srb), studenata UDG (Fakultet za modni dizajn), SP Gentleman, Suzane i Predraga Murišića (CG), Blanke Orlando (CG) i Timura Tursunkulova (Kazahstan).

Srijeda, 8. april (19:00h) – Verde Event & Wedding, Podgorica:

Kids Fashion Day Global Kids Talent Agency i Top 3 Models predstavljaju kolekcije ukrajinske diyajnerke Vitaline Smitko-Vitalina for Kids kao i sofisticirane modele srpske dizajnerke Vedrane Milanović-Atelje Luccino.UMS skola za talente predstavit ce najanoviju kolekciju italijanske modne kuće Beneton, Kinder kids Modeling.

Četvrtak, 9. april (20:30h) – Tempus Fashion day,Verde Event & Wedding, Podgorica:

Drugo revijalno veče. Program otvara istaknuta crnogorska dizajnerka Marina Banović. Publika će vidjeti i kolekcije Ane Vasiljević (Srbija/Španija), brenda GAS, Anne Suevalove.Natalije Nurbanove NURBAN, kao i reviju legendarne francuske modne kuće Pierre Cardin koja je od skoro prisutna u Podgorici u Point Kvartu.

Ponedeljak, 13. april (19:00h) – Plaža Galija, Budva:

Ami Petrovac–Budva Fashion Day. Veliko finale na jednoj od najljepših lokacija na primorju. Čast da zatvori manifestaciju pripala je jednoj od najznačajnijih regionalnih dizajnerki, Verici Rakočević.

Za izgled manekenki tokom glavnih revijalnih večeri zadužen je stručni tim Farmasi, dok su za frizure zaduženi Kuća mode i ljepote Zoran uz podršku SSŠ Spasoje Raspopović i tim frizera Sophie's Beauty Line Plaža Galija.