Miroslav Ilić skrhan od bola: Prvi put se oglasio o utapanju brata

Miroslav Ilić oglasio se nakon tragedije u Mrčajevcima, gde se utopio njegov brat od strica.

Izvor: Kurir TV

Miroslav Ilić oglasio se slomljen od bola nakon stravične tragedije koja se dogodila u Mrčajevcima. Kako se saznaje, utopio se M. I. (64), inače pjevačev brat od strica.

Pogledajte fotografije Miroslava Ilića:

Kako se dalje navodi, riječ je o nesrećnom slučaju, a Miroslav je potvrdio da je porodicu zadesila neopisiva tragedija.

"Jeste, tačno je, desila se tragedija. Šta bih više rekao, mnogo sam tužan", bilo je sve što nam je rekao skrhan folker.

Utopio se u šahtu pored porodične kuće

Podsjetimo, sve se desilo u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima.Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

Izvor: Blic / MONDO