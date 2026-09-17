Bez ovog domaćeg hita nema nijedne žurke 90-ih, a niko nije provalio foru: Bombardovanje sakrilo vrhunsku krađu

Nema sumnje da je "Noć je vedra nad Srbijom" jedan od najvećih hitova 90-ih, a mnogi ne znaju da je jedan detalj ukraden.

Izvor: YouTube/ grobar10 /printscreen

Svedoci smo toga da se devedesete vraćaju u velikom stilu, a sa njima i muzika koja nosi taj specifičan "vajb". Na listi izvođača koji su nezaobilazni na svakoj dobroj žurki, zalsuženo ili nezasluženo upisala se i grupa "Models", koja je sa svega par pesama uspela nešto što mnogima nije pošlo za rukom - stvorile su hitove koji se i posle toliko godina masovno puštaju, vole i traže iznova i iznova.

Njihova pesma "Noć je vedra nad Srbijom" iz 1999. godine godinama je nosila ozbiljnu etiketu.

Izbačena u vreme NATO bombardovanja, obavijena je raznim teorijama, pričama o skrivenoj simbolici i mračnoj atmosferi tog doba. Međutim, iza ove pesme krije se jedna mnogo luđa i zabavnija priča, koja sa politikom nema ama baš nikakve veze, već sa gejmingom.

Naime, pesma je praktično "pozajmila" prepoznatljiv muzički motiv iz sveta čuvene video-igre "Street Fighter" što je mnogima potpuno promaklo.

Ako premotate pesmu na oko 2:25, čućete deo koji je doslovno preslikana tema "Calcutta".

Calcutta Street Fighter Izvor: YouTube

To nije slučajnost ili sličan ritam, melodija je ista, a pažljivim slušanjem primećuje se da je celi aranžman pesme protkan delovima ovog motiva.

E sad, kako je tačka iz igrice završila kod Modelsica? Priča ide ovako:

1991: Capcom izbacuje Street Fighter II, igricu koja je zapalila svet i zauvek promenila borilačke arkade.

Capcom izbacuje Street Fighter II, igricu koja je zapalila svet i zauvek promenila borilačke arkade. 1994: Pravi se anime film "Street Fighter II: The Animated Movie". Za američko tržište izbacuje se poseban, žešći rok/grandž soundtrack. Kompozitori Kori Lerios i Džon D'Andrea pravi instrumental pod nazivom "Calcutta".

Pravi se anime film "Street Fighter II: The Animated Movie". Za američko tržište izbacuje se poseban, žešći rok/grandž soundtrack. Kompozitori Kori Lerios i Džon D'Andrea pravi instrumental pod nazivom "Calcutta". 1999: Album Modelsica "Pusti nas u disko!" snima se u beogradskom studiju Go Go. Goran Kostić potpisuje muziku, tekst i aranžman... i očigledno ubacuje američku gejming melodiju u domaći dens hit.

Naravno, niko nikada nije potvrdio da je licenca zvanično kupljena (što je devedesetih kod nas bila misaona imenica), pa je ovo ostalo kao malo skriveno muzičko otkriće koje svako može sam da proveri i uporedi na Jutjubu.

Grupa Models - Noć je vedra nad Srbijom Izvor: YouTube

Tako smo, umesto još jedne priče o teškim devedesetim, dobili neprevaziđen miks - putanja od japanskih arkada i američkog grunge film-soundtracka, pa sve do Modelsica koje se "voze" na numeri koja je, na kraju, ispala vrhunska krađa!