"Tehnološki pustinjak" Holivuda: Kristofer Nolan otkrio zašto nema pametni telefon i e-mail

Specifičan način rada Kristofera Nolana već godinama intrigira Holivud. U svijetu opsjednutom brzinom informacija, on je "tehnološki pustinjak".

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Iako stoji iza nekih od tehnološki najimpresivnijih blokbastera današnjice poput "Inceptiona", "Interstellara" i "Openhajmera", Kristofer Nolan je u privatnom životu sušta suprotnost svojim filmovima. Slavni britanski reditelj godinama funkcioniše bez pametnog telefona i e-maila, a sad je pojasnio zašto sebe ipak nikada ne bi nazvao tehnofobom.

Specifičan način rada Kristofera Nolana već godinama intrigira Holivud. U svetu opsednutom brzinom informacija, on je "tehnološki pustinjak" koji scenarije donosi glumcima lično na kućna vrata, a važne razgovore i dalje vodi isključivo preko fiksnog telefona. Povodom izlaska njegovog najnovijeg filma "Odiseja", u velikom razgovoru za NY Times reditelj je pojasnio svoj stav prema modernoj tehnologiji i otkrio da se ne smatra tehnofobom.

"Smatram se tehnoskeptikom. Razlog zbog kog i dalje snimam na filmskoj traci je taj što ona mnogo bolje predstavlja način na koji oko vidi svijet od bilo kog digitalnog sistema koji sam vidio, a vrlo pažljivo sam ih sve proučio. Analogna boja drugačija je od digitalne, tako da je za mene važno da imate mogućnost izbora. Ipak, svoje filmove oduvijek montiram digitalno i apsolutno koristimo računarsku grafiku kao dio naše linije vizuelnih efekata", pojasnio je Nolan.

Zaštita sopstvenog mira

Nolan kaže da nema otpor prema inovaciji kada ona stvarno donosi napredak, već prema trendu u kom se nove stvari slijepo nameću po cijenu potpunog odbacivanja starih, provjerenih metoda. Zbog toga se i dalje odupire pametnim telefonima, a kao glavni razlog ističe zaštitu ličnog fokusa i mira.

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"Stalno prihvatam novu tehnologiju, ali ona se ljudima često prodaje na račun sistema koji bi i dalje mogli da budu validni i održivi. To sam vidio u svojoj industriji, odbacivanje djeteta zajedno s vodom u kojoj se kupalo. Skoro smo ostali bez filmske trake", istakao je u intervjuu.

Da njegov otpor pametnim uređajima nije samo prolazna faza, potvrđuju i njegove izjave iz 2020. godine za časopis People, kada je otkrio da u džepu nosi isključivo prastari mobilni telefon na preklop.

"Imam mali telefon na preklop koji s vremena na vrijeme nosim sa sobom. Lako mi se odvuče pažnja pa ne želim da imam pristup internetu svaki put kad mi je dosadno", iskreno je izjavio reditelj, dodajući da su mu oni trenuci takozvane "dosade" zapravo ključni za razvijanje kreativnih ideja i pisanje scenarija.

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Problem e-maila

Osim što izbjegava internet na dlanu, Nolan je alergičan i na e-mail korespondenciju. Dok većina poslovnog svijeta ne može da preživi sat vremena bez provjeravanja inboxa, on ga jednostavno - nema.

U razgovoru za časopis Complex, Nolan je otkrio da prima mnogo ispisanih e-mailova koje mu asistenti fizički donose na sto, ali sam nema ni želju ni potrebu da odgovara na njih onlajn.

"Jednostavno me to nikada nije posebno zanimalo kao oblik komunikacije. Više volim da nazovem ljude s fiksnog telefona", zaključio je reditelj, prenosi Tportal.