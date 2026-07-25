Đaniju iznenada pozlilo na putu! Nedavno pušten iz bolnice, sad otkazao nastup pa se obratio svima

Đani se ubrzo oglasio kako bi objasnio šta se dogodilo, i uputio izvinjenje svima koji su planirali da ga slušaju uživo

Izvor: Instagram printscreen / nexttlevel_event

Poznati pjevač Radiša Trajković Đani trebalo je večeras da nastupi u Makedoniji, ali je zbog iznenadnih zdravstvenih problema morao da otkaže nastup u poslednjem trenutku.

Pjevaču je tokom puta iznenada pozlilo, a zbog zdravstvenih problema morao je da odustane od nastupa i vrati se kući kako bi se oporavio.

Đani se ubrzo oglasio kako bi objasnio šta se dogodilo i uputio izvinjenje svima koji su planirali da ga slušaju uživo.

- Familijo moja, ja se izvinjavam što danas neću doći u Bitolj. Krenuo sam, ali mi je baš loše bilo, zdravstveni problemi. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom i voli vas brat Đanko. Izvinite još jednom svi, molim vas - poručio je pjevač.

Prije par dana hospitalizovan zbog trovanja

Đani je prije samo nekoliko dana bio hospitalizovan je u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. On je primljen u ustanovu jer je učestalo povraćao i bio malaksao.

Utvrđeno je da je došlo do trovanja zbog čega je morao da bude zadržan na bolničko liječenje.

Prije dva mjeseca bio u bonici zbog ujeda gosta

Pjevač svašta je doživio na svojim nastupima, ali da ga izujeda čovjek, to sigurno nije ni on doživio, a ni njegove kolege. Međutim, pjevač je nedavno pjevao na jednom veselju, a jedan od gostiju mu je u naletu euforije prišao i izujedao ga.

- Gosta je pogodila pjesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pjevaču - ispričao je tad sagovornik za Informer.