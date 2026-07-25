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Đaniju iznenada pozlilo na putu! Nedavno pušten iz bolnice, sad otkazao nastup pa se obratio svima

Đaniju iznenada pozlilo na putu! Nedavno pušten iz bolnice, sad otkazao nastup pa se obratio svima

Autor Marina Cvetković
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Đani se ubrzo oglasio kako bi objasnio šta se dogodilo, i uputio izvinjenje svima koji su planirali da ga slušaju uživo

Đaniju iznenada pozlilo na putu Izvor: Instagram printscreen / nexttlevel_event

Poznati pjevač Radiša Trajković Đani trebalo je večeras da nastupi u Makedoniji, ali je zbog iznenadnih zdravstvenih problema morao da otkaže nastup u poslednjem trenutku.

Pjevaču je tokom puta iznenada pozlilo, a zbog zdravstvenih problema morao je da odustane od nastupa i vrati se kući kako bi se oporavio.

Đani se ubrzo oglasio kako bi objasnio šta se dogodilo i uputio izvinjenje svima koji su planirali da ga slušaju uživo.

- Familijo moja, ja se izvinjavam što danas neću doći u Bitolj. Krenuo sam, ali mi je baš loše bilo, zdravstveni problemi. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom i voli vas brat Đanko. Izvinite još jednom svi, molim vas - poručio je pjevač.

Prije par dana hospitalizovan zbog trovanja

Đani je prije samo nekoliko dana bio hospitalizovan je u Beču nakon što mu je tokom noći iznenada pozlilo. On je primljen u ustanovu jer je učestalo povraćao i bio malaksao.

Utvrđeno je da je došlo do trovanja zbog čega je morao da bude zadržan na bolničko liječenje.

Prije dva mjeseca bio u bonici zbog ujeda gosta

Pjevač svašta je doživio na svojim nastupima, ali da ga izujeda čovjek, to sigurno nije ni on doživio, a ni njegove kolege. Međutim, pjevač je nedavno pjevao na jednom veselju, a jedan od gostiju mu je u naletu euforije prišao i izujedao ga.

- Gosta je pogodila pjesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pjevaču - ispričao je tad sagovornik za Informer.

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Tagovi

Đani zdravstveni problemi

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