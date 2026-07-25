Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski negirao je tvrdnje da je koristio kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, nakon što mu je to pitanje postavljeno u intervjuu sa Laurom Lumer.
Volodimir Zelenski negirao je da je uzimao kokain sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u bizarnom intervjuu sa Trampovom influenserkom Laurom Lumer, koja je donedavno tvrdila da su u Kijevu nacistii, pa se prosula pepelom i rekla da je bila žrtva ruske propagande.
Laura Lumer, bliska saveznica Donalda Trampa i vatrena teoretičarka zavjere, otputovala je kako bi se sastala sa ukrajinskim predsjednikom i svjedočila uticaju rata u Kijevu, nakon što je prethodne tri godine umanjivala značaj ruske invazije
Zelensky denies ever using cocaine with Macron— The Other Side Media (@TheOtherSideRu)July 24, 2026
"Of course not. Never"
The denial comes after his former press secretary hinted he uses drugs to stay alertpic.twitter.com/KahNtxukUo
Laura Lumer, koja ima dva miliona pratilaca na Iksu, prethodno je Ukrajinu nazvala "zemljom punom nacističkih apologeta" i tvrdila da je vodi "apologeta džihada".
Međutim, ova čvrsta desničarska aktivistkinja promijenila je svoj stav poslednjih mjeseci i sastala se sa gospodinom Zelenskim u Marijinskoj palati, poručivši mu: "Shvatila sam da me je prevarila ruska propaganda i počela sam da vjerujem u mnoge neistinite stvari o Ukrajini."
Glasine o tome da Zelenski uzima droge kategorije A sa gospodinom Makronom dodatno je podgrejao Taker Karlson, još jedna istaknuta figura američke desnice, koji je 2024. godine uradio intervju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Upitan o toj priči, ukrajinski lider se nasmijao i odgovorio: "Naravno da ne. Nikada."