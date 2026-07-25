Majka Ejmi Vajnhaus otkrila kako je krenula njena propast: Nakon koncerta u Beogradu pronašli je mrtvu u stanu

Majka Ejmi Vajnhaus otkrila zbog čega je pjevačica posegnula za alkoholom.

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Povodom 15. godišnjice smrti Ejmi Vajnhaus, njena majka Dženis prisjetila se života i karijere svoje ćerke.

Slavna pevačica preminula je 23. jula 2011. godine u 27. godini od trovanja alkoholom. U novom intervjuu za "The i Paper" Dženis Vajnhaus otvoreno je govorila o ćerkinim problemima, ali i o tome kako se danas nosi sa gubitkom.

"Bila je žrtva"

"Bila je žrtva sopstvenog uspjeha", rekla je 72-godišnja Dženis o Ejmi. "Nije to željela, ali slava ju je jednostavno pratila. Znala je da kaže: 'Ma ko, ja?'"

Dženis je objasnila da je Ejmi zapravo bila nesigurna i da joj je nedostajalo samopouzdanja.

"Mislim da je upravo zato posegnula za alkoholom. Vjerujem da je tako kod mnogih ljudi koji imaju problem sa alkoholom. Alkohol privremeno ublažava bol, a upravo je to kod zavisnosti najopasniji dio."

Na pitanje kako se danas nosi sa tugom, Dženis je odgovorila:

"Jednostavno idem dalje, takva sam. Nastavljam sa životom."

Evo kako izgleda Ejmina majka:

Ubrzo nakon smrti pjevačice, Dženis je bila jedna od suosnivača Fondacije Ejmi Vajnhaus. Prema informacijama na njihovom zvaničnom sajtu, cilj fondacije je da pomogne djeci i mladima da razviju samopouzdanje i lakše se nose sa životnim izazovima. Organizacija takođe vodi kuću za oporavak žena "Amy's Place".

(Nova / MONDO)