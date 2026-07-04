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Snimila film godine, a šetala kučiće da preživi: Svi je odbijali za uloge, pa postala senzacija u hororu "Obsession"

Snimila film godine, a šetala kučiće da preživi: Svi je odbijali za uloge, pa postala senzacija u hororu "Obsession"

Autor Dragana Tomašević
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Američka glumica Inde Navaret donedavno je bila gotovo nepoznata, a onda joj je jedna uloga u horor filmu "Obsession", promijenila život

Snimila film godine, a šetala kučiće da preživi: Svi je odbijali za uloge, pa postala senzacija u ho Izvor: screenshot

Niskobudžetni horor „Obsession“, koji je premijerno prikazan u maju, za kratko vrijeme postao je veliki bioskopski hit. Film je sa budžetom manjim od milion dolara zaradio čak 300 miliona, a glavna zvijezda postala je mlada glumica Inde Navaret.

Ovo je njena prva glavna filmska uloga, nakon manjih angažmana u serijama „13 Reasons Why“ i „Superman & Lois“. Zahvaljujući uspjehu filma, danas ima 2,6 miliona pratilaca na društvenim mrežama i svakodnevno dobija ponude za nove projekte.

„Nije me briga koliko ne spavam, jer ne znam da li ću ponovo dobiti ovakvu priliku“, rekla je u intervjuu za NYLON Next.

Navaret je otkrila da je prije velikog uspjeha radila različite poslove kako bi preživjela.

„Između snimanja ‘Obsessiona’ i sljedećeg filma nijesam radila kao glumica. Šetala sam pse, strimovala i radila razne poslove da zaradim novac. Stalno sam slušala ‘ne’, što može biti veoma iscrpljujuće“, ispričala je.

Govoreći o slavi, istakla je da voli susrete sa obožavaocima, ali smatra da moraju postojati granice.

„Zaista volim da komuniciram sa ljudima, ali neke granice moraju da postoje“, poručila je.

Obsession trejler
Izvor: YouTube

 Glumica je dodala da je osjećala posebnu povezanost sa filmom i prije nego što je dobila ulogu, navodeći niz neobičnih podudarnosti koje je doživjela kao znak da je upravo taj projekat bio namijenjen njoj.

Izvor: Instagram/indenavarrette

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Tagovi

film Holivud horor

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