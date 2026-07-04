Snimila film godine, a šetala kučiće da preživi: Svi je odbijali za uloge, pa postala senzacija u hororu "Obsession"

Američka glumica Inde Navaret donedavno je bila gotovo nepoznata, a onda joj je jedna uloga u horor filmu "Obsession", promijenila život
Niskobudžetni horor „Obsession“, koji je premijerno prikazan u maju, za kratko vrijeme postao je veliki bioskopski hit. Film je sa budžetom manjim od milion dolara zaradio čak 300 miliona, a glavna zvijezda postala je mlada glumica Inde Navaret.
Ovo je njena prva glavna filmska uloga, nakon manjih angažmana u serijama „13 Reasons Why“ i „Superman & Lois“. Zahvaljujući uspjehu filma, danas ima 2,6 miliona pratilaca na društvenim mrežama i svakodnevno dobija ponude za nove projekte.
„Nije me briga koliko ne spavam, jer ne znam da li ću ponovo dobiti ovakvu priliku“, rekla je u intervjuu za NYLON Next.
Navaret je otkrila da je prije velikog uspjeha radila različite poslove kako bi preživjela.
„Između snimanja ‘Obsessiona’ i sljedećeg filma nijesam radila kao glumica. Šetala sam pse, strimovala i radila razne poslove da zaradim novac. Stalno sam slušala ‘ne’, što može biti veoma iscrpljujuće“, ispričala je.
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Govoreći o slavi, istakla je da voli susrete sa obožavaocima, ali smatra da moraju postojati granice.
„Zaista volim da komuniciram sa ljudima, ali neke granice moraju da postoje“, poručila je.
Glumica je dodala da je osjećala posebnu povezanost sa filmom i prije nego što je dobila ulogu, navodeći niz neobičnih podudarnosti koje je doživjela kao znak da je upravo taj projekat bio namijenjen njoj.Izvor: Instagram/indenavarrette